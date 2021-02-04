Стефанчук анонсировал законопроект об отзыве народных депутатов

03.02.2021 21:09

Укринформ

В Верховной Раде разработают законопроект о предоставлении народу права отзывать народных депутатов.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Аппарата парламента.

«Мы работаем над целым рядом законопроектов по народовластию. Прежде всего это законопроекты, касающиеся местных референдумов и электронных петиций. Далее выработаем проекты законов по вопросам, которые называются «recalls»: мы хотим дать народу возможность отзывать народных депутатов Украины», – отметил Стефанчук.

Как сообщил первый вице-спикер, для получения возможности отзыва народных депутатов народом нужно внести определенные изменения в Конституцию Украины. Сейчас основанием для лишения депутатского мандата является приговор по уголовному делу, отметил он.

Кроме этого, по словам Стефанчука, вопрос народовластия будет рассматриваться не только на уровне законодательной и исполнительной власти, но и на уровне судебной.

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«Для нас чрезвычайно важно ввести элементы прямой демократии на уровне суда присяжных, мировых судов и на уровне коллективных исков, чтобы люди смогли объединяться вокруг судебной защиты по какой-то проблеме. Такая практика есть во всем мире. Вопросы экологии, борьбы с фармацевтическими мафиями рассматриваются коллективными исками. Поэтому народовластие и прямая демократия – это вопрос гораздо шире, чем просто всеукраинский референдум. Ряд законопроектов по народовластию содержит восемь или девять законодательных актов», – подчеркнул первый вице-спикер.

Он отметил, что процесс подготовки соответствующих законопроектов займет до двух лет.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января приняла закон «О народовластии через всеукраинский референдум».

По материалам: Укринформ