Секретарь СНБО не исключает «реагирования» и на другие телеканалы

Секретарь СНБО не исключает «реагирования» и на другие телеканалы

Видео

03.02.2021 20:50

Укринформ

В разных регионах Украины работают телеканалы, которые проводят антиукраинскую политику. После поступления документов, подтверждающих эти факты, СНБО будет вводить против них санкции так же, как против NewsOne, ZIK и «112».

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом во время брифинга сообщил секретарь СНБО Александр Данилов, отвечая на вопрос относительно антиукраинской политики некоторых региональных телеканалов.

"Таких каналов очень много. В зависимости от того, когда у нас будут соответствующие документы, именно документы, а не эмоции, будет соответствующее реагирование", – сказал Данилов.

Отвечая на вопрос, почему именно сейчас введены санкции к телеканалам NewsOne, ZIK и «112», которые вещают и ведут антиукраинскую информационную политику уже не один год, Данилов отметил: «Для того, чтобы принять такое решение, нам необходимо было собрать соответствующие документы от наших исследований, спецслужб… Как только появились все эти основания, мы сразу провели заседание СНБО и проголосовали».

Читайте также: СНБО получила доказательства финансирования «каналов Медведчука» из РФ – Жовква

Относительно заявлений о намерениях обжаловать в судах решение СНБО о введении санкций против этих трех телеканалов, Данилов отметил: «Мы живем в правовом государстве, имеют право – пусть оспаривают. Какое будет решение? Мы все будем знать… Но еще раз хочу сказать: мы сюда российские нарративы не звали, мы сюда оккупантов не ожидали и не звали. И речь сейчас идет как раз о пятой колонне, которая расшатывает наше государство, участвует в антигосударственной процедуре, недопустимо».

Данилов подчеркнул, что информационная война – это такая же война, как и та, что идет на востоке Украины.

Читайте также: РФ применяет против Украины информационный терроризм – Данилов

Как бывший глава Луганской ОГА Данилов считает, что именно слабая государственная информационная политика стала причиной того, что происходит сейчас в Луганске.

«Я в Луганске видел собственными глазами, начиная с 94-го года, эту ползучую языковую оккупацию, дестабилизацию ситуации, и последствия сегодня видим… Мы не можем допустить, чтобы это происходило по всей стране. Есть понимание информационного терроризма, которого мы не можем допустить", – сказал Данилов.

Читайте также: Зеленский – топ-менеджерам телеканалов: Свободе слова и медиа-бизнесу ничто не угрожает

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

По материалам: Укринформ