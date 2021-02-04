Политика

Разумков закрыл Раду

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения

Разумков закрыл Раду

Разумков закрыл Раду

04.02.2021 15:19

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл пленарное заседание парламента.

Как передает корреспондент Укринформа, на сегодняшнем заседании парламентарии приняли законопроект №1111 "О финансовом лизинге", что позволит удешевить стоимость лизинга, №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации", который необходим для разблокирования большой приватизации.

Кроме этого, депутаты сделали шаг к разблокированию конкурсов для занятия должностей на государственной службе, одобрив законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы", а также одобрили законопроект о разоблачителях коррупции и приняли за основу законопроект №4355 об электронных паспортах.

Читайте также: Разумков пока не видит вопроса, который стоит выносить на референдум

Также парламентарии сделали шаг к отмене пересчета на инфляцию стоимости кредитов для внутренне перемещенных лиц, приняв в первом чтении законопроект №2329 "О внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств".

Верховная Рада продолжит работу в пленарном режиме в пятницу, 5 февраля.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 23 секунды ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Рада приняла новый закон о финансовом лизинге

45 минут ago

Жителей ряда областей Украины предупреждают об усилении ветра

1 час ago

Один из лучших: украинский центровой помог “Вашингтону” одолеть “Майами” в НБА

2 часа ago

Hubble сделал снимок необычной галактической туманности

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button