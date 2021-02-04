Разумков пока не видит вопроса, который стоит выносить на референдум

Разумков пока не видит вопроса, который стоит выносить на референдум

03.02.2021 21:29

Укринформ

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что на данный момент нет вопросов, требующих вынесения на всеукраинский референдум.

Как передает Укринформ, об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

Руководитель парламента не видит необходимости в референдуме по языковому вопросу, однако теоретически допустил возможность проведения референдума в отношении «изменения конкретной нормы Конституции».

На вопрос, какой бы вопрос он вынес на референдум, Разумков ответил: «На сегодня я не вижу вопроса, ради которого можно было бы использовать референдум».

Читайте также: Разумков не поддерживает инициативу Кравчука о референдуме по оккупированным территориям

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января приняла закон "О народовластии через всеукраинский референдум". Его поддержали 255 народных депутатов.

Закон предусматривает, что на всеукраинский референдум могут выноситься вопросы из четырех сфер:

утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции (это разделы "Общие положения", "Выборы. Референдум" и "Внесение изменений в Конституцию");

решение вопроса общегосударственного значения;

изменение территории Украины;

окончание действия закона Украины или отдельных его положений.

Читайте также: Закон о референдуме: Зеленский сказал, чего боятся политики

В то же время не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды; относительно вопросов налогов, бюджета, амнистии.

Также референдумы не могут решать вопросы, которые отнесены к ведению органов правопорядка, прокуратуры или суда.

Читайте также: Закон о референдуме есть: плюсы и минусы

Всеукраинский референдум объявляется по народной инициативе по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях областей и не менее чем по 100 тысяч подписей в каждой области.

По материалам: Укринформ