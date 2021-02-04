Рада планирует принять законопроект о финансовом лизинге и возобновить конкурсы на госслужбу

Рада планирует принять законопроект о финансовом лизинге и возобновить конкурсы на госслужбу

04.02.2021 09:29

Укринформ

Верховная Рада на заседании в четверг планирует принять во втором чтении законопроект №1111 "О финансовом лизинге".

Как передает Укринформ, об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте Верховной Рады.

Так, законопроект "О финансовом лизинге" депутаты должны рассмотреть в начале заседания.

После этого запланировано рассмотрение в первом чтении проекта закона №4543 "О внесении изменения в раздел V "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества" относительно приватизации объектов большой приватизации".

Во втором чтении предусмотрено принятие решения по законопроекту №3450 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упорядочения отдельных вопросов защиты разоблачителей".

В повестке дня также – законопроект №4531 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы".

Во втором чтении ждет рассмотрения законопроект №3318 "О ветеринарной медицине и благополучии животных".

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В первом чтении парламентарии намерены рассмотреть проект №4142 "О системе общественного здоровья".

Кроме того, повестка дня предусматривает рассмотрение законопроектов №4051 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования правового регулирования дистанционной работы" и №3623 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме".

По материалам: Укринформ