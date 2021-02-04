Подоляк: Указ Президента об отстранении Тупицкого абсолютно законен

03.02.2021 22:38

Укринформ

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк уверяет, что указ Президента об отстранении Тупицкого с должности главы Конституционного суда и вручение ему подозрения – законны.

Такое мнение он выразил в комментарии Укринформу по поводу решения Верховного суда об отказе открывать производство по делу об отстранении от должности главы КСУ.

"Указ Президента об отстранении Тупицкого абсолютно законен. Подозрение ему вручено абсолютно законно. Действия Тупицкого и в течение карьеры в судах и уже в самом Конституционном суде точно не соответстовали тому, каким должен быть судья. Единственный логичный выход для Тупицкого из этого кризиса – это отставка", – сказал Подоляк.

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Он также заявил, что "этически" Тупицкий уже не может быть ни главой Конституционного суда, ни судьёй Конституционного суда.

По словам советника руководителя ОП, "это понятно для общества и для юридического сообщества", но пока это "не признаёт сам Тупицкий".

"Никакие махинации и попытки обжалований ему не помогут. Отказ Верховного суда – и формулировки в отказе – очень красноречивы", – добавил Подоляк.

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Как сообщалось, Верховный Суд в среду отказал в открытии производства по исковому заявлению к Президенту Украины о признании противоправным и отмене указа Президента от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины».

29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца главы Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

Перед этим прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в совершении влияния на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

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19 января в КС сообщили, что работники УГО без уведомления о причинах в очередной раз не допустили председателя КС Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Тупицкий считает недопуск его в суд "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда, препятствием выполнению им своих служебных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом".

В КС отметили, что хотя Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, в то же время административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

В то же время в ГБР заявили, что Тупицкий имеет статус подозреваемого, но "имитирует, что не получил подозрение и посещает рабочее место, нарушая закон".

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В ответ Тупицкий обнародовал заявление, в котором говорится, что он не считает себя уведомленнным о подозрении. Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову – при наличии оснований – законно вручить ему подозрение, а также обратиться к главе государства об отмене указа о его отстранении.

1 февраля стало известно, что в Верховный Суд поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины № 607/2020 об отстранении от должности судьи Конституционного Суда.

По материалам: Укринформ