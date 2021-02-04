Бывшего политзаключенного Кремля Сущенко выдвигают в депутаты Рады

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04.02.2021 20:11

Укринформ

Партия "Европейская солидарность" приняла решение выдвинуть бывшего корреспондента Укринформа, политзаключенного Кремля, а ныне заместителя председателя Черкасского областного Совета Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты, как только будут объявлены довыборы на Черкасщине.

Об этом заявил лидер партии Петр Порошенко, о чем говорится на его странице в Фейсбуке, передает Укринформ

"Фракцию «Европейской солидарности» в Верховной Раде называют «спецназом оппозиции». И действительно, наши депутаты – это люди без страха и упрека, которые готовы отстаивать Украину где угодно: в сессионном зале, или в ПАСЕ, даже на поле боя. И именно таким человеком, несомненно, является Роман Сущенко. Человеком, прошедший российские застенки, боровшийся за Украину даже в безнадежной, казалось бы, ситуации. Роман стал символом борьбы за Украину, которую поддержал весь мир", – говорится в заявлении пятого Президента Украины и основателя партии ЕС.

Порошенко считает, что опыт Сущенко поможет парламентской борьбе с российской «пятой колонной».

Лидер партии отметил, что на местных выборах благодаря Роману доверие на Черкасщине к «Европейской солидарности» возросла вдвое.

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"Сегодня он возглавляет нашу партийную ячейку, работает над развитием и очисткой партии, был избран первым заместителем председателя областного Совета. Роман хорошо знает проблемы Черкасского края и потому принесет много пользы в парламенте в том числе и жителям области", – подчеркнул Порошенко.

Корреспондент Укринформа Роман Сущенко был незаконно арестован и удерживался за решеткой в ​​РФ с 30 сентября 2016 года по 7 сентября 2019-го.

По материалам: Укринформ