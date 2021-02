Блокировка пророссийских телеканалов: Литва и Эстония поддержали Украину

04.02.2021 01:14

Укринформ

Эстония заявила о понимании и поддержке Украины после введения санкций СНБО против телеканалов, которые считают связанными с Виктором Медведчуком.

Как передает Укринформ, об этом сообщает в Твиттере посольство Эстонии в Украине.

"Эстония понимает и поддерживает шаги, предпринятые Украиной в рамках ее законодательства для противодействия мероприятиям, направленным против ее независимости, суверенитета и территориальной целостности", – говорится в посте посольства.

#Estonia 🇪🇪 understands and supports the steps taken by #Ukraine 🇺🇦 within the bounds of its legislature to counter measures directed against its independence, sovereignty and territorial integrity.@MFA_Ukraine @MFAestonia

@rnbo_gov_ua

— Estonia in Ukraine (@EE_Ukraine) February 3, 2021

Со своей стороны, посольство Литвы в Украине заявило, что поддерживает усилия Украины по защите от российской дезинформации и гибридной агрессии.

"Литва поддерживает свободную и демократическую Украину, ее суверенитет, территориальную целостность и усилия Украины по защите от российской дезинформации и гибридной агрессии", – говорится в сообщении.

Lithuania supports free and democratic Ukraine, its sovereignty, territorial integrity and Ukraine’s efforts to defend itself from Russia’s disinformation and hybrid aggression.

— LTembassyUA (@LTembassyUA) February 3, 2021

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции предусматривают аннулирование лицензии этих телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

