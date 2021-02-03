Зеленский встретился с послами G7 и Евросоюза – говорили о свободе СМИ и Донбассе

Зеленский встретился с послами G7 и Евросоюза – говорили о свободе СМИ и Донбассе

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03.02.2021 21:49

Укринформ

Президент Владимир Зеленский обсудил с послами стран «Большой семерки» и ЕС в Украине актуальные вопросы повестки дня сотрудничества, внедрения ключевых реформ в государстве и мирного урегулирования на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что со времени последней встречи в таком формате в прошлом году в Украине произошел ряд событий, которые угрожают государственному строю, и были приняты решительные шаги для преодоления этих вызовов.

В частности, глава государства сообщил иностранным дипломатам о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля о введении санкций против отдельных средств массовой информации.

«Хочу отметить работу Службы безопасности Украины именно в борьбе с опасностью российской агрессии в информпространстве. Санкции против средств массовой информации – это всегда сложное решение для любой власти, кроме авторитарной. Это решение не является эмоциональным, оно вызревало и готовилось уже длительное время на основе информации от многих украинских государственных органов. Это ни в коем случае не наступление на свободу слова, это обоснованное решение для защиты национальной безопасности», – подчеркнул Зеленский.

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Было акцентировано на том, что телеканалы, в отношении которых были введены санкции, длительное время активно использовались для дезинформационных кампаний в Украине, направленных на подрыв реформ, курса государства на европейскую и евроатлантическую интеграцию и продвижение гибридного влияния государства-агрессора на политические процессы в нашей стране.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак добавил, что санкции в отношении некоторых СМИ были введены на основе серьезных доказательств.

«Свобода слова, свобода работы журналистов была и остается приоритетом для Украинского государства», – отметил Ермак.

Президент отметил, что свободе слова в украинском государстве ничего не угрожает.

«В Украине едва ли не самая большая в регионе концентрация свободных вещателей и медиа», – отметил Зеленский и добавил, что украинская власть будет действовать исключительно по закону.

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Особое внимание во время встречи было уделено судебной реформе и урегулированию ситуации, сложившейся в связи с решением Конституционного Суда. Глава государства сообщил о дальнейших шагах в отношении реформирования судебной ветви власти и подготовки Стратегии развития судебной системы на 2021-2025 годы.

По словам Зеленского, завтра состоится рабочая презентация всей судебной реформы.

«Это большое количество законопроектов, последовательных шагов, которые приведут к очищению судебной власти в Украине. Завтра, после совещания со мной, с Комиссией по правовой реформе, мы будем понимать сроки выполнения всех этих шагов и готовиться к публичной презентации судебной реформы в Украине», – констатировал Президент.

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Глава государства представил ключевые достижения Украины во внедрении реформ. В частности, отметил важную роль закона о реформировании СБУ, который стал реальным шагом вперед на пути внедрения стандартов ЕС и НАТО. Реформа СБУ также создает предпосылки для дальнейшего прогресса в направлении либерализации экономики и облегчения ведения бизнеса в Украине, отметил он.

Во время встречи также состоялся обмен мнениями относительно ситуации безопасности на Донбассе и хода переговоров в отношении мирного урегулирования, сказали в пресс-службе.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ