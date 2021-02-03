Зеленский – о 30-летии Независимости: Покажем, что Украине есть чем гордиться

Зеленский – о 30-летии Независимости: Покажем, что Украине есть чем гордиться

02.02.2021 19:59

Укринформ

Празднование 30-летия Независимости государства должно показать, что украинцам есть чем гордиться, а мероприятия должны фокусироваться не только на истории, но и на главных направлениях развития в будущем.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал во время совещания с представителями правительства, посвященного разработке единой концепции празднования 30-летия Независимости Украины, сообщается на сайте Офиса Президента.

«В этом году у нас особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся. Мы по-особенному вспомним и 80-ю годовщину Бабьего Яра, и 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. Однако история Украины – это не только трагизм. Я рад, что в этом году мы отмечаем 150-летие Леси Украинки. Мы достойно напомним об этой выдающейся личности мирового масштаба. И особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине Независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться», – отметил Зеленский.

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Участники встречи согласились, что празднование должно фокусироваться на 30-летии Независимости, опыте самостоятельного государственного бытия в разные времена тысячелетней истории Украины. Также Глава государства подчеркнул, что все мероприятия должны не только напомнить историю, но и показать определяющие направления развития будущего нашей страны.

«Должно быть не только 30 лет опыта, но и взгляд на 30 лет вперед. Важной остается концепция единства и укрепления имиджа Украины как полноправного партнера на международной арене», – подчеркнул Президент.

В ОП напоминают, что в канун 30-летнего юбилея независимости будет проведен саммит «Крымская платформа» с привлечением международных партнеров Украины.

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«Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова », – отметил Зеленский.

Также сообщается, что по случаю 30-летия Независимости состоятся мероприятия, посвященные укреплению межгосударственных отношений и развитию культурной дипломатии.

Непосредственно 24 августа, в день рождения Украины, наряду с другими мероприятиями будет проведен парад с привлечением военной техники. Кроме того, вечером состоится праздничный концерт. Каждое министерство представит особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины. Ожидается приезд лидеров многих государств – партнеров и друзей Украинского государства.

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24 августа – День Независимости Украины, который ежегодно отмечается в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины – политико-правового документа, который засвидетельствовал новый статус Украинского государства.

Фото: president.gov.ua

По материалам: Укринформ