Политика

Зеленский на пять лет ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Зеленский на пять лет ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

Зеленский на пять лет ввел санкции против соратника Медведчука и его телеканалов

02.02.2021 22:54

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 2 февраля 2021 года о применении санкций против народного депутата Тараса Козака и телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, Zik.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», – говорится в сообщении.

Тарас Козак является владельцем телеканалов 112 Украина, ZIK, Newsone. Против него вводятся следующие ограничительные мероприятия:

  • блокировка активов — временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • ограничения, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращения вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
  • полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, к которым применены санкции в соответствии с настоящим законом;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничения выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Читайте також: Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо нейтралізації загроз в атомній енергетиці

Также на 5 лет ввели санкции против каналов "112-Украина", "NewsOne", "ZIK – Новый формат", "Ариадна ТВ", "ТВ Выбор", "Партнер ТВ" и "Лидер ТВ", "ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ 112-ТВ", "НОВОСТИ 24 ЧАСА", "Новые коммуникации".

Санкции против телеканалов предусматривают:

  • блокировку активов;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;
  • запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины;
  • прекращение предоставления услуг по ретрансляции/распространении телепрограмм/предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования и другие.

Читайте также: Украина ввела санкции против Никарагуа

Как сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, во время заседания Совета национальной безопасности и обороны путем письменного голосования члены СНБО рассматривали вопрос введения персональных санкций в отношении юридических и физических лиц, находящихся на территории Украины.

"С 19 членов Совета национальной безопасности и обороны 17 проголосовали за, один воздержался, один находится в командировке", – рассказал он.

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Нацвалюта проявляет характер: почему доллар опять просел на межбанке

45 минут ago

Матч плей-офф Лиги чемпионов может не состояться: стала известна причина

2 часа ago

В Украине запустили образовательный сериал о криптовалютах

2 часа ago

США введут санкции против России из-за Навального – сенатор

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button