В ОП считают, что на заседании Совета ассоциации стоит зафиксировать отсутствие угроз безвизу

03.02.2021 14:50

Укринформ

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква считает, что по результатам предстоящего заседания Совета ассоциации Украина-Европейский Союз должно быть зафиксировано отсутствие угроз безвизовому режиму.

Об этом он заявил на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы должны еще раз четко зафиксировать во время Совета ассоциации, что ничто не угрожает безвизовому режиму Украина-ЕС. Мы имели четкую и высокую оценку и во время саммита (в октябре 2020 – ред.) усилий Украины относительно борьбы с коррупцией, подтверждается эта оценка и в дальнейшем. Поэтому очень было бы неплохо, если бы мы еще раз по результатам Совета ассоциации подтвердили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, границы для украинцев стран-членов ЕС будут полностью открыты тогда, когда это позволят условия пандемии", – отметил Жовква.

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Также он отметил, что на заседании Совета ассоциации стоит поставить вопрос и относительно предоставления вакцины против COVID-19.

Как сообщалось, на 11 февраля запланировано заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

По материалам: Укринформ