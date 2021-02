В МИД подтвердили получение ноты от Китая по ситуации вокруг «Мотор Сичи»

02.02.2021 20:32

Укринформ

В Министерстве иностранных дел подтвердили получение ноты от Китая относительно ситуации вокруг компании «Мотор Сич», однако ее содержания не разглашают.

Об этом Укринформу сообщил во вторник пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Действительно, МИД Украины получило ноту от китайской стороны относительно ситуации вокруг «Мотор Сичи». Нота является конфиденциальной дипломатической перепиской, поэтому ее содержание разглашать не можем. Министерство проинформировало государственные органы, которые занимаются этим делом, о документе», – сказал он.

Николенко добавил, что украинская сторона остается настроенной на решение всех вопросов, которые находятся на повестке дня отношений Украины и Китая.

Читайте также: Ситуация вокруг «Мотор Сичи» не влияет на инвестклимат в Украине – Кулеба

Ранее СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что МИД Украины получило ноту от правительства Китая в связи с санкциями, введенными против китайских инвесторов «Мотор Сич».

Как сообщалось, 28 января Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.

Читайте также: Президент исключил возможность продажи «Мотор Сичи» иностранцам

Согласно этому решению, Украина ввела ограничительные меры на три года к гражданину Китая Ван Цзину и компаниям Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова), Hong Kong Skyrizon Holdings Limited (Гонконг, КНР), Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd ( Пекин, КНР) и Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин, КНР).

В СМИ их связывают с инвесторами компании "Мотор Сич".

В январе Министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинской ПАО "Мотор Сич".

Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

Читайте также: Поглощение «Мотор Сичи» китайской государственной компанией Skyrizon недопустимо – эксперты

6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ – Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по доарбитражному урегулированиювходит и представитель АМКУ.

В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на млрд долл.

По материалам: Укринформ