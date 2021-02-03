Санкции против телеканалов: Зеленский поблагодарил СНБО и СБУ за быструю реакцию

Санкции против телеканалов: Зеленский поблагодарил СНБО и СБУ за быструю реакцию

03.02.2021 13:23

Укринформ

Президент Владимир Зеленский уверил, что решение Совета национальной безопасности и обороны относительно введения санкций против Тараса Козака и ряда телеканалов является коллегиальным, юридически мотивированным и принято сразу, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания.

Как сообщает Укринформ, об этом глава государства написал в посте на Фейсбуке.

"Коллегиальное и юридически мотивированное решение о санкциях в отношении физического и юридических лиц принято сразу после того, как были зафиксированы и обсуждены конкретные основания для этого. Благодарен членам Совета национальной безопасности и обороны за ответственную и быструю реакцию", – отметил Президент.

Он также поблагодарил представителей гражданского общества, что абсолютно точно поняли и поддержали необходимость этого решения СНБО.

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"Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества. Работа Службы безопасности также заслуживает отдельной благодарности. Никакого сомнения, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ", – подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина", а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ