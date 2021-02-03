РФ применяет против Украины информационный терроризм – Данилов

03.02.2021 18:59

Укринформ

Российская Федерация ведет информационную войну против Украины, и «пятая колонна» внутри нашего государства способствует этому.

Как передает Укринформ, об этом заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает пресс-служба Совбеза.

Комментируя решение СНБО от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», Данилов почеркнул, что решение СНБО Украины было принято путем письменного голосования.

«В голосовании приняли участие 18 из 19 членов Совета, 17 проголосовали «за», один воздержался, один – министр обороны Украины Андрей Таран – не голосовал, поскольку находится в рабочей командировке в Индии», – сообщил Данилов.

Он также добавил, что законность санкций не вызывает никаких сомнений, поскольку все сделано в рамках действующего законодательства и с соблюдением всех необходимых процедур.

По его словам, санкции были приняты с учетом Постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Предложения, обоснованные соответствующими документами, были внесены также Службой безопасности Украины.

«Речь в данном случае не идет о свободе слова. Речь идет об информационном терроризме по отношению к нашей стране, и мы не можем этого допустить», – заявил Секретарь СНБО, добавив, что против Украины ведется информационная война, которая является частью гибридной российской агрессии.

Данилов также сообщил, что подготовка документов к решению СНБО Украины соответствующими службами заняла длительное время. «Если кто-то считает, что это можно сделать за один день или неделю, то он глубоко ошибается», – подчеркнул глава Совбеза.

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Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о введении санкций против телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина», а также их владельца – народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции, среди прочего, предусматривают аннулирование лицензии этих пророссийских телеканалов. По состоянию на утро 3 февраля вещание NewsOne, ZIK и «112» прекращено.

По материалам: Укринформ