Подоляк назвал санкции против телеканалов Медведчука борьбой с фейками и пропагандой

Подоляк назвал санкции против телеканалов Медведчука борьбой с фейками и пропагандой

02.02.2021 23:27

Укринформ

Решение Совета национальной обороны и безопасности Украины о применении санкций к ряду телеканалов прозрачное, мотивированное и направленное на противодействие фейкам и чужеродной пропаганде.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии Укринформу.

"Решение по санкциям против телеканалов из так называемого пула господина Медведчука вполне ожидаемо и очевидно. И вряд ли оно вызовет вопросы хоть у кого-то, кто анализирует реальную дезинформационную активность РФ в нашем медийном пространстве. Это абсолютно прозрачное решение. Мотивированное, фактическое", – сказал он.

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По его словам, данные телеканалы весьма активно и часто открыто используются как инструменты иностранной пропаганды в Украине.

Он также отметил, что эти телеканалы откровенно уже не работают так, как это должно быть с обычными телевизионными вещателями.

"Тем более есть достаточно веские подтверждения по странным путям финансирования данной пропаганды. И дополнительно – имеется чрезвычайно мутная история по переходу собственности на компании, за которыми закреплены соответствующие лицензии", – рассказал советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что всё это заслуживает оценки от государства – и такая оценка дана решением СНБО.

"Разумеется, санкции по телеканалам господина Медведчука – это совсем не про медиа и не про свободу слова. Это только про эффективное противодействие фейкам и чужеродной пропаганде. Это о том, что не делалось на протяжении всех прошлых лет, когда данный медийный пузырь только разрастался. Когда при молчаливом попустительстве, а иногда и при активном содействии прошлых властей этот пропагандистский пул сформировался, окреп и стал активно «убивать» наши ценности", – уверен Подоляк.

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Он добавил, что санкции, введённые решением СНБО, – закономерный ответ на ежедневные информационные и пропагандистские атаки государства.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касательно Тараса Козака.

Также введены санкции против компаний и компаний "Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», ТРК «112-ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые коммунікации».

По материалам: Укринформ