Кабмин лишат несвойственных ему полномочий – одобрил законопроект

03.02.2021 18:00

Укринформ

Кабинет Министров утвердил законопроект о лишении правительства несвойственных ему полномочий.

Как передает Укринформ, об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в Телеграме.

"Сегодня на очередном заседании Кабинета Министров Украины был принят проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета Министров Украины несвойственных полномочий", – написал он.

Немчинов добавил, что акт разработан с целью усиления способности правительства к стратегическому планированию и формированию государственной политики путем его разгрузки от рассмотрения ведомственных, операционных и технических вопросов.

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"Да, сейчас Кабинет Министров Украины перегружен несвойственными ему полномочиями, что ограничивает его возможность сосредоточиться на обсуждении стратегически важных вопросов и формировании государственной политики в сферах, отнесенных к его компетенции.Поэтому, существует необходимость лишения правительства ряда несвойственных полномочий и возложения их на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией", – подчеркнул министр.

По его сообщению, проект закона предусматривает внесение изменений в 31 законодательный акт о лишении правительства 55 полномочий.

По материалам: Укринформ