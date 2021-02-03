Глава НСЖУ отреагировал на блокирование каналов Медведчука

03.02.2021 02:21

Укринформ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко отреагировал на решение СНБО от 2 февраля, согласно которому трансляция телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK должна быть немедленно заблокирована на 5 лет.

Об этом говорится в сообщении Томиленко на фейсбуке, передает Укринформ.

"Внесудебный внезапный запрет деятельности трех украинских телеканалов – это чрезвычайная ситуация. Украинские журналисты, медиа и владельцы СМИ имеют право на свободу слова и на профессию. И несут за свою деятельность ответственность. Но ответственность в рамках Закона! Лишение БЕЗ СУДА многомиллионной аудитории доступа к украинским СМИ, запрет сотням журналистов и медийникам права на профессию – это наступление на свободу слова", – убежден он.

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По его словам, решение украинских властей "является информационным взрывом и шокирует международные институты, которые занимаются защитой прав журналистов и свободы слова".

"Национальный союз журналистов Украины будет информировать о чрезвычайной ситуации Международную федерацию журналистов, Европейскую федерацию журналистов, наших партнеров – Офис ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", – добавил Томиленко, подчеркнув, что пост не о политической поддержке украинских политиков, а "о праве украинских СМИ и журналистов иметь права и обязанности – по закону, а не получить внезапное блокировки – по указу".

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Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касаемо Тараса Козака.

Также введены санкции против компаний и компаний "Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», ТРК «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые КОММУНИКАЦИИ».

По материалам: Укринформ