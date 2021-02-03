Бутусов и Найем поддержали блокировку телеканалов, которых связывают с Медведчуком

Бутусов и Найем поддержали блокировку телеканалов, которых связывают с Медведчуком

03.02.2021 04:57

Укринформ

Директор по активам госконцерна "Укроборонпром" Мустафа Найем и шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов поддержали введение санкций против телеканалов ZiK, 112 Украина и NewsOne.

Об этом говорится в их сообщениях в соцсетях, передает Укринформ.

"Целиком и полностью поддерживаю санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Мы – воюем. И мы в воюющей стране закрыли телеканалы человека, открыто поддерживает страну-агрессора и считает виновным в аннексии Крыма и оккупации Донбасса кого угодно, но не того, кто несет прямую и персональную ответственность за тысячи смертей наших солдат и мирных граждан", – написал Найем.

Также директор по активам Укроборонпрома отметил, что не считает санкции против указанных телеканалов цензурой.

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Между тем шеф-редактор интернет-издания "Цензор.нет" считает, что закрытие трех телеканалов из информационного пула Виктора Медведчука отвечает национальным интересам Украины.

"Сейчас на трем каналам начался совместный эфир. Представители ОПЗЖ выступают против решения Президента Украины. Пророссийский пропагандист Шарий, который ведет информационную войну против Украины на стороне РФ, рассказывает о свободе слова. Как журналист заявляю, что закрытие пророссийской пропаганды только укрепляет свободу слова в Украине", – написал Бутусов.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) касаемо Тараса Козака.

Также введены санкции против компаний и компаний "Ариадна ТВ», «Новый формат ТВ», «ТВ Выбор», ТРК «112 ТВ», «Лидер ТВ», «Партнер ТВ», «Новости 24 часа», «Новые КОММУНИКАЦИИ».

По материалам: Укринформ