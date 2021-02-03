Баканов: Санкции в отношении отдельных телеканалов – шаг в борьбе с гибридной агрессией РФ

Баканов: Санкции в отношении отдельных телеканалов – шаг в борьбе с гибридной агрессией РФ

03.02.2021 11:42

Укринформ

Председатель Службы безопасности Иван Баканов назвал решение СНБО о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK последовательным шагом украинской власти в борьбе с российской гибридной агрессией.

По словам главы ведомства, рекомендация о введении санкций принадлежит ВР и СБУ.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Против Украины ведется гибридная война в том числе и на информационном поле. Мы должны системно ей противодействовать, чтобы защитить интересы государства. Введение санкций – еще один важный и последовательный шаг для этого. Поэтому, учитывая данные, которыми располагает Служба безопасности, а также многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания, зафиксированные Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания, СБУ предоставила обоснованные рекомендации СНБО принять соответствующее решение», – отметил Баканов.

Как подчеркнул глава СБУ, решение СНБО направлено на защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и не имеет никакого отношения к ограничению свободы слова. «Существует большая разница между свободой слова и откровенной антиукраинской риторикой. Свобода слова заканчивается там, где появляются признаки посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины», – резюмировал Баканов.

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Как сообщалось, 2 февраля Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении физических и юридических лиц. Этим решением поддержаны предложения по применению санкций, внесенные Верховной Радой и Службой безопасности.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться к гражданину Украины Тарасу Козаку, юридическим лицам «Общество с ограниченной ответственностью «Ариадна ТВ»,« Общество с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «ТВ ВЫБОР», «Общество с ограниченной ответственностью «Телерадиокомпания «112 ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Лидер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «Партнер ТВ», «Общество с ограниченной ответственностью «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Общество с ограниченной ответственностью «Новые коммуникации».

СНБО Украины 2 февраля приняла решение о применении санкций к некоторым юридическим лицам и физическому лицу сроком на пять лет.

Президент Украины Владимир Зеленский Указом от 02.02.2021 года № 43/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

По материалам: Укринформ