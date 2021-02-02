Украине важно сохранить прогресс в реформах – Госдеп США

02.02.2021 05:31

Укринформ

США продолжают сохранять двухпартийную поддержку Украине и акцентируют на дальнейшей реализации реформ, направленных на искоренение коррупции, а также построении правового и экономически развитого государства.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США по результатам разговора его руководителя Энтони Блинкена и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, передает Укринформ.

«Госсекретарь сделал акцент на мощной двухпартийной поддержке Украины, а также на приоритете, который США уделяют суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям», – отмечается в сообщении.

Глава Госдепартамента также заверил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать Украине экономическую и военную помощь.

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«Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность сохранения для Украины прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечения верховенства права и экономических реформ, что укрепит украинские институты и обеспечит светлое и процветающее будущее для всех украинцев», – подчеркивают в Госдепе.

Кроме того, отмечается, что главы дипломатических ведомств обсудили усилия, которые Украина прилагает в борьбе с COVID-19, а также дипломатические шаги Киева относительно ситуации на Донбассе и в Крыму.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник провел первую телефонную беседу с новым государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По материалам: Укринформ