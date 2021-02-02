Украина ввела санкции против Никарагуа

02.02.2021 11:55

Укринформ

Верховная Рада утвердила решение СНБО о санкциях против Никарагуа.

Как передает корреспондент Укринформа, за принятие проекта постановления №4689 «Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 февраля 2021 «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Республике Никарагуа» проголосовали 322 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как пояснил докладчик по этому вопросу, секретарь СНБО Алексей Данилов, 10 февраля 2020 года Никарагуа открыло почетное консульство в Крыму, а на должность почетного консула был назначен Олег Белавенцев.

Чиновник также напомнил, что Белавенцева суд приговорил к 13 годам лишения свободы.

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«Республика Никарагуа не реагировала на предупреждения и ноты», – отметил Данилов, добавив, что в связи с этим было принято решение о применении санкций.

Как отмечается в проекте постановления, перечень санкций приводится в соответствующем указе Президента Украины, однако текст указа не обнародован на сайте главы государства.

Как сообщал Укринформ, Украина 10 ноября начала санкционный процесс в отношении Никарагуа из-за открытия почетного консульства в оккупированном Крыму. При этом должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, который в Украине, по данным СМИ, заочно приговорен к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии полуострова.

В августе Киев направлял ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против нее санкций.

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Никарагуа – одна из стран, которые регулярно не голосуют за резолюции ООН, инициируемые Украиной, относительно признания России страной-оккупантом из-за аннексии Крыма.

Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

По материалам: Укринформ