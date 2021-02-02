Восточное партнерство: Украина, Грузия и Молдова выразили ЕС свое видение развития

02.02.2021 18:14

Укринформ

Министры иностранных дел Украины, Грузии и Молдовы направили высокому представителю Европейского Союза, вице-президенту Еврокомиссии Жосепу Боррелю, комиссару ЕС по вопросам соседства и расширения Оливеру Варгею и главам МИД государств-членов ЕС письмо об общем стратегическом видении развития Восточного партнерства.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Дмитрий Кулеба, Давид Залкиани и Аурелиу Чокой убеждены, что Восточное партнерство должно надлежащим образом учитывать европейские стремления Украины, Грузии и Молдовы и ввести амбициозный подход для углубления их интеграции с ЕС.

"Открытие новых горизонтов сотрудничества для наиболее заинтересованных и преданных европейскому вектору развития государств-партнеров будет способствовать их более тесному политическому, экономическому и секторальному сближению с ЕС. Адаптация Восточного партнерства к новым реалиям и потребностям его государств-участников необходима для укрепления трансформационного потенциала этой инициативы и стабильности в регионе ", – отметили министры.

Украина, Грузия и Молдова определили свои приоритеты в рамках Восточного партнерства, включающие интеграцию во внутренний рынок ЕС, сближение с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифрового рынка, зеленой экономики, здравоохранения и усиления сотрудничества в вопросах безопасности.

Министры сообщили о намерении усилить координацию по подготовке к саммиту Восточного партнерства в 2021 году и формированию нового пакета его задач и целей.

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Главы МИД подчеркнули, что дифференцированный подход Украины, Грузии и Молдовы не отрицает преданности целостности и инклюзивности Восточного партнерства, признания важного стратегического значения инициативы для всех шести государств-участников и региона в целом.

В письме подчеркивается, что достижения трех государств на евроинтеграционном пути послужат ориентиром для других восточных партнеров.

Фото: European Union

По материалам: Укринформ