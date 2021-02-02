В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит

В «Слуге народа» говорят, что никто из депутатов вслед за Дубинским не спешит

02.02.2021 12:16

Укринформ

Ни один народный депутат от "Слуги народа" не выразил готовности покинуть фракцию после Александра Дубинского.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом журналистам в Верховной Раде рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Я не слышала ни от одного народного депутата нашей фракции готовности выйти из фракции в качестве протеста против исключения господина Дубинского. Поэтому я не думаю", – сказала Кравчук.

Депутат также отметила, что считает маловероятным возвращение Дубинского во фракцию.

Как сообщал Укринформ, 1 февраля народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, решили исключить из фракции «Слуга народа».

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При этом Дубинский призвал коллег, которые его поддержали, оставаться во фракции.

11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачом.

Санкции введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

По материалам: Укринформ