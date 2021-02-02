В Раде ожидают заключение Венецианской комиссии по законопроекту о КСУ 19-20 марта

В Раде ожидают заключение Венецианской комиссии по законопроекту о КСУ 19-20 марта

02.02.2021 03:11

Укринформ

Венецианская комиссия предоставит заключение по законопроекту №4533 «О конституционной процедуре» и альтернативному документу 19-20 марта.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

«Согласно письму, полученному Главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым, Венецианская комиссия 19-20 марта предоставит заключение по законопроекту 4533 «О конституционной процедуре» и альтернативному законопроекту», – отметила депутат, обнародовав копию письма.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 28 января отправила на повторное первое чтение законопроект №4533 «О конституционной процедуру» относительно увеличения минимального кворума для принятия решений Конституционным Судом.

В частности, документом предлагается, чтобы КСУ принимал решение двумя третями состава – это 12 судей. Сейчас решения принимают десять судей.

Производство по делам, в случае принятия указанного закона, КСУ будет преимущественно рассматривать в устной форме. Также предусмотрено максимальное время для рассмотрения производств и ужесточаются требования к мотивации решений суда.

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Кроме того, законопроектом нормируется процедура дисциплинарных производств в отношении судей КСУ, а также вводится реестр актов суда.

Указанный законопроект был подготовлен в ответ на решение Конституционного Суда от 27 октября 2020 года, которым был отменен ряд норм антикоррупционного законодательства. После этого некоторые фракции также предложили увеличить кворум для принятия решений КСУ до 17 человек. В свою очередь Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о роспуске КСУ, однако из-за отсутствия голосов в его поддержку у монобольшинства, а также критики, в том числе со стороны международных партнеров, инициатива была отозвана.

По материалам: Укринформ