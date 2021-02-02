Россия снова превратила ТКГ в фарс, все время ушло на перепалки – Казанский

Россия снова превратила ТКГ в фарс, все время ушло на перепалки – Казанский

02.02.2021 20:52

Укринформ

Российская сторона в очередной раз превратила заседание политической подгрупы Трехсторонней контактной группы в фарс, а разрешить кризис переговоров возможно при вмкешательстве западных стран и изменении формата.

Как передает Укринформ, такое мнение на своей странице в Фейсбуке заявил блогер, журналист, член политической подгруппы ТКГ Денис Казанский.

“Заседания ТКГ, похоже, окончательно утратили какой-либо смысл. Сегодняшнюю встречу политической подруппы, как и несколько предыдущих, россияне превратили в фарс. Без согласования с украинской стороной к видеосвязи подключали каких-то людей – непонятно кого и непонятно откуда. Конечно же, в таких условиях никакого конструктивного обсуждения быть не могло. Все время ушло на перепалки и споры”, – говорится в сообщении.

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По словам Казанского, скорее всего "Россия просто хоронит Минск, пытаясь откровенно хулиганскими выходками вынудить Украину отказаться от переговоров".

"Еще 28 января россияне и их сателлиты из ЛДНР провели в Донецке форум "Русский Донбасс", на котором провозгласили ОРДЛО "русским национальным государством". При участии депутатов Госдумы РФ Казбека Тайсаева и Андрея Козенко, была презентована новая идеология ЛДНР ("доктрина русский Донбасс"), в которой боевики открыто озвучивали свои главные цели – захват всей территории Донецкой и Луганской областей и "демонтаж украинского государства", – добавил он.

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Казанский отметил, что в таких условиях никакой реинтеграции ОРДЛО быть не может и о выполнении Минских соглашений говорить не имеет смысла. Он добавил, что россияне и подконтрольные им ЛДНР от них открыто отказались.

Казанский считает, что без вмешательства западных стран и изменения формата переговоров, разрешить кризис переговоров не получится.

Как сообщал Укринформ, очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта на Донбассе состоится 3 февраля в режиме видеоконференции. В повестке дня заседаний ТКГ – имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита.

По материалам: Укринформ