Просьбы Януковича приехать к нему в РФ не имеют юридической силы – прокурор

Просьбы Януковича приехать к нему в РФ не имеют юридической силы – прокурор

02.02.2021 19:42

Укринформ

Заявления экс-президента Виктора Януковича в ГБР и Офис генпрокурора о том, чтобы украинские правоохранители приехали к нему в РФ для проведения процессуальных действий по делу о "Харьковских соглашениях" в юридической плоскости не имеют силы.

Об этом в комментарии Укринформу сообщил прокурор Офиса генпрокурора Денис Иванов.

"В юридической плоскости эти заявления (о том, что Янукович хочет, чтобы украинские правоохранители приехали к нему в РФ и провели там с ним следственные действия по делу Харьковских соглашений" – ред.) не имеют юридической силы", – сказал Иванов.

Прокурор сообщил, что экс-президент был во вторник вызван на допрос в качестве подозреваемого по делу о государственной измене, которая касается "Харьковских соглашений". Иванов уточнил, что Януковичу было сообщено о подозрении в установленный для этого способ.

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В частности, поскольку Янукович фактически отсутствует в Украине, следователи ГБР направили по всем известным адресам места жительства и регистрации в Украине Януковича подозрение, эта информация публиковалась на сайтах ОГП и ГБР, а также публиковалась повестка о вызове на этот допрос Януковича на вторник.

"Он не появился, а подал заявление на мое имя, где он от меня требует, чтобы я прибыл в РФ по месту якобы его проживания", – уточнил прокурор.

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Он отметил, что адрес, указанный в этих заявлениях (г. Ростов-на-Дону, ул. Еременко, д. 81, корпус "В" – ред.) ни одним официальным путем – то есть путем выполнения международно-правовых поручений в рамках действующих международно-правовых договоров между РФ и Украиной – не подтвержден.

"Нет никакой официальной информации о том, что по этому адресу находится, проживает бывший президент Виктор Федорович Янукович", – сообщил Иванов.

По его данным, РФ отказала в установлении места нахождения по этому адресу Януковича и подтверждения его места проживания там.

"Только есть заявления о том, что ему по указанному адресу предоставлено временное убежище и есть соответствующее свидетельство. Но предоставление временного убежища еще не значит, что лицо постоянно там находится, что оно там вообще проживает по этому адресу", – уточнил Иванов.

По его словам, если Янукович хочет дать любые показания, он может обратиться в компетентные органы РФ.

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"Мною был передан пакет документов в соответствующий департамент Офиса генпрокурора для направления подозрения и памятки (о правах и обязанностях подозреваемого Януковича – ред.) путем международно-правового сотрудничества в РФ. Выполнит этот мой запрос РФ, не выполнит – это вопрос времени. Но в других производствах, в которых фигурирует в качестве подозреваемого или по которым уже осужден Янукович, в том числе за государственную измену – такие запросы ни разу за все время не выполнялись", – сказал Иванов.

Он уточнил, что если защита Януковича обратится к прокурорам с ходатайством, чтобы экс-президента допросили – такое ходатайство будет рассмотрено, "но это не может происходить по адресу якобы места жительства".

"Есть процедура, есть компетентные органы РФ, будет соответствующее ходатайство с нашим участием – тогда мы не отрицаем, но РФ должна его выполнить. Мы не имеем полномочий на территории РФ", – сообщил прокурор.

Он уточнил, что Янукович не обращается в компетентные органы РФ, где он якобы находится, для обеспечения такого допроса, и РФ "не выполняет такие запросы по нашим производствам в других эпизодах его преступной деятельности".

"И это свидетельствует лишь о том, что он пытается таким образом легализовать свою неявку сегодня без уважительных причин. Подозрение было ему предъявлено, направленная в том числе путем направления запроса о международно-правовой помощи в РФ, и сегодня нужно было что-то объяснять, почему лицо не явилось на допрос к следователю ГБР. Вот выбрана такая позиция, которая не обоснована, не мотивирована, не связана с нормами УПК", – сказал Иванов.

Отдельно прокурор сообщил, что и ранее такие запросы направлялись в других уголовных процессах, в частности, по делу насильственного разгона митингующих 18-20 февраля 2014 года, по делу узурпации власти.

"Такие запросы о его допросе направлялись, и ни один запрос не исполнен, нам отказали в выполнении таких запросов", – подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 28 января Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему Президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене за "Харьковские соглашения".

2 января адвокат экс-президента Виталий Сердюк сообщил, что Янукович просит представителей Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований прибыть к нему в РФ для выяснения всех необходимых вопросов по поводу заключения "Харьковских соглашений".

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Янукович был Президентом Украины с 25 февраля 2010-го по 22 февраля 2014 года.

21 апреля 2010 года в Харькове Янукович подписал с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым соглашение, согласно которому срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен с 2017-го по 2042 год с автоматическим продлением на 5 лет, если любая сторона не выскажет возражений.

По материалам: Укринформ