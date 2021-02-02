Кулеба обсудил с Боррелем предстоящий визит представителя ЕС в Москву

Кулеба обсудил с Боррелем предстоящий визит представителя ЕС в Москву

02.02.2021 15:07

Укринформ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель ЕС, вице-президент Европейской комиссии Жозеп Боррель во время телефонного разговора скоординировали позиции накануне визита главы европейской дипломатии в Россию.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

«Жозеп Боррель уверил Дмитрия Кулебу, что до полного выполнения обязательств РФ по Минским договоренностям политика ЕС в отношении России не изменится», – говорится в сообщении.

Стороны обсудили ситуацию в России и решительно осудили насилие против мирных протестующих, жестокое подавление российскими властями демократических протестов и системные нарушения прав человека в России в целом.

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Кулеба поднял вопрос применения против РФ нового санкционного режима ЕС в области прав человека, который, среди прочего, должен распространяться и на виновных в преследованиях граждан Украины во временно оккупированном Крыму.

Собеседники уделили особое внимание будущему запуску Крымской платформы и поддержке этой инициативы со стороны ЕС.

Министр поблагодарил высокого представителя за его личную роль в вопросе предоставления Украине быстрого доступа к вакцине от коронавируса.

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Кулеба проинформировал Борреля о текущем состоянии мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта на Донбассе в рамках нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Министр ознакомил собеседника с ситуацией в зоне конфликта на Донбассе и ситуацией во временно оккупированном Крыму. Боррель подтвердил, что сообщит российской стороне четкую неизменную позицию ЕС о непризнании незаконной попытки аннексии Крыма.

"Наш разговор направляет четкий сигнал, что политика Украины и ЕС в отношении России скоординированная, а Киев и Брюссель разделяют общее видение стратегических подходов в отношении РФ", – отметил глава МИД Украины.

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Отдельной темой разговора стали текущие вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС, в частности подготовка к заседанию 11 февраля в Брюсселе Совета ассоциации Украина – ЕС и запланированный на 2021 год саммит Восточного партнерства.

Высокий представитель ЕС выразил надежду на успешное проведение заседания Совета ассоциации и свою поддержку в реализации насыщенной повестки дня Украина – ЕС.

Боррель подтвердил намерение совершить визит в Украину включительно с посещением линии столкновения на Донбассе, как только карантинные ограничения в связи с пандемией COVID-19 позволят это сделать. Собеседники договорились о дальнейших контактах.

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Как сообщалось, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель 4-6 февраля совершит первый на этом посту визит в Москву.

По материалам: Укринформ