Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях – Кулеба

Из США не было сигналов, что действия отдельных лиц скажутся на наших отношениях – Кулеба

02.02.2021 00:34

Укринформ

Украина не получала из Вашингтона никаких сигналов, что действия отдельных лиц, связанных с интересами России, могут негативно повлиять на отношения между нашей страной и США.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Никаких негативных индикаторов или каких-либо сигналов не было ни в сегодняшнем разговоре, ни в нашей предыдущей коммуникации с США. В данном случае речь шла о действиях людей, связанных с интересами Российской Федерации. Претензий к украинской власти здесь не было, нет и не может быть», – сказал Кулеба в ответ на вопрос, не помешают ли стратегическому партнерству с США недавние американские санкции против нескольких граждан Украины, в том числе депутата из правящей партии.

Глава МИД добавил: в США очень положительно отмечают тот факт, что несмотря на все попытки втянуть Украину во внутриполитические американские дела, мы этого не сделали и смогли достойно выйти из ситуации.

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«Сегодня мы с государственным секретарем тоже об этом говорили, и он это положительно отметил», – сообщил Кулеба.

По его словам, разговор с Блинкеном должен был состояться еще на прошлой неделе, и государственный секретарь США сразу отметил, что хотел поговорить с Киевом среди первых, но по ряду организационных причин он был перенесена на сегодня.

«Мы договорились о том, что и США, и мы готовы наполнять наше стратегическое партнерство новыми амбициями – это ключевое. Эта политическая договоренность сегодня была достигнута, и теперь наши эксперты будут работать над ее реализацией», – отметил дипломат.

Как сообщал Укринформ, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели сегодня первый разговор, во время которого подтвердили важность стратегического партнерства между двумя странами.

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11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

Народного депутата Александра Дубинского, который попал под санкции США, в понедельник решили исключить из фракции «Слуга народа».

По материалам: Укринформ