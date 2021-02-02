Депутаты хотят на комитете Рады уладить конфликт между Тараном и Хомчаком

Депутаты хотят на комитете Рады уладить конфликт между Тараном и Хомчаком

02.02.2021 01:53

Укринформ

Министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака пригласят на заседание Комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки для выяснения обстоятельств конфликта между ними.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом в программе «Свобода слова» на ICTV сообщила народный депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По ее словам, руководители оборонного ведомства и Генштаба в ближайшее время будут приглашены на заседание профильного парламентского комитета.

«Мы пригласим на комитет и руководство Министерства обороны, и господина Хомчака. И обсудим этот вопрос, снова станем платформой, где мы сможем уладить этот конфликт», – пообещала депутат.

В свою очередь советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: «Офис Президента много делает, чтобы примирить этот конфликт, по крайней мере убрать его из публичной сферы, потому что несмотря на неопределенность законодательства (по распределению функций управления Минобороны и Генштаба – ред.) генералы, которые подают в суд на министра обороны в стране, в которой особый период и война – это нонсенс абсолютный».

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Как сообщалось, экс-министр обороны Анатолий Гриценко в Фейсбуке написал о том, что командующий Медицинских сил ВСУ, командующий Воздушных сил ВСУ, начальник Генерального штаба и главнокомандующий ВСУ подали иски против министра обороны Андрея Тарана.

По материалам: Укринформ