Зеленский: У меня очень простой вопрос – господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?

Зеленский: У меня очень простой вопрос – господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО?

01.02.2021 06:44

Укринформ

Владимир Зеленский надеется, что при новоизбранном президенте Джо Байдене Украина и США войдут в новый этап отношений, что усилит безопасность нашего государства.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Axios, передает Укринформ со ссылкой на Голос Америки.

«Я искренне желаю Джо Байдену успеха со всеми вызовами, которые перед ним встанут. Что касается Украины, я бы хотел, чтобы мы вошли в новый этап и стали на новый путь. Президент Байден говорил, что он беспокоится и продолжать беспокоиться и работать ради безопасности в Европе», – сказал Зеленский.

Он пояснил, что для Украины это самое важное, «ибо безопасность в Европе – это о нас».

«На востоке Украины продолжается война, продолжается агрессия Российской Федерации, аннексия Крыма. Поэтому я хотел бы, чтобы США и в частности президент Байден, который очень знаком с Украиной, помогли нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации», – отметил Президент.

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На вопрос журналиста – «Что именно вам нужно от Соединенных Штатов?» – Зеленский ответил: «Мы благодарны за все. Но если мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности – той самой безопасности, о которой говорит президент Байден. В таком случае у меня есть очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?».

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ