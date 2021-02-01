Зеленский – о штурме Капитолия: Никто не ожидал, что это может случиться в США

Зеленский – о штурме Капитолия: Никто не ожидал, что это может случиться в США

01.02.2021 02:19

Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский был очень обеспокоен событиями в США, связанными со штурмом Конгресса, который произошел в начале января.

Как передает Укринформ, об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью программе Axios на американском телеканале HBO.

«Мы привыкли верить, что у Соединенных Штатов идеальные демократические институты, где власть передается спокойно… В Украине мы пережили две революции… мы понимали, что такое может произойти в мире. Но что это может произойти в Соединенных Штатах? Никто этого не ожидал… Я очень переживал… Я не хотел, чтобы у вас был переворот», – сказал Зеленский.

Он также заметил, что после таких событий «миру было бы очень трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии».

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Как сообщал Укринформ, 6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября 2020 года. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Трампа, которые ворвались в Капитолий.

В результате столкновений погибли пять человек. Полиция арестовала более 150 человек. Инаугурация Байдена состоялась 20 января.

По материалам: Укринформ