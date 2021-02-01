Зеленский анонсировал Всеукраинский форум «Украина 30»

01.02.2021 09:32

Укринформ

Президент Владимир Зеленский анонсировал на 8-10 февраля проведение Всеукраинского форума «Украина 30» с участием экспертов и чиновников.

Глава государства призвал украинцев задавать свои вопросы участникам, сообщается на Телеграм-канале Президента, передает Укринформ.

"Вызовов и вопросов очень много. Все они стоят содержательного разговора, активного общественного диалога. С 8 по 10 февраля в Киеве состоится Всеукраинский форум «Украина 30», во время которого эксперты и чиновники смогут ответить на некоторые первоочередные вопросы людей. А что вас волнует в этой теме? ", – отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что сейчас много вызовов и вопросов перед Украинским государством. Среди таких вопросов Президент называет то, сможет ли масштабная вакцинация изменить ситуацию и вернуть человечеству свободу – свободу путешествовать, свободно общаться и обнимать родных. В этом контексте он подчеркнул, что очевидно, и сама пандемия, и вакцинация как один из обязательных элементов формирования коллективного иммунитета – непростая задача для каждой страны, в частности для Украины.

По материалам: Укринформ