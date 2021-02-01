Указ Президента об отстранении Тупицкого обжалуют в Верховном суде

01.02.2021 17:38

Укринформ

В Верховный суд поступил иск, в котором истец обжалует Указ Президента Украины № 607/2020 об отстранении от должности судьи Конституционного суда.

Как передает Укринформ, об этом в Телеграме информирует пресс-служба ВСУ.

«Сегодня, 1 февраля 2021 года, в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает Указ Президента Украины от 29 декабря 2020 года № 607/2020 «Об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины» с момента его принятия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрационный номер дела – № 9901/20/21, и за состоянием рассмотрения этого дела можно будет следить в разделе «Состояние рассмотрения дел» на официальном сайте Верховного Суда.

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Как сообщал Укринформ, 29 декабря 2020 года Президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на два месяца председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности. По сообщению пресс-службы Зеленского, такое решение глава государства принял «после получения и рассмотрения специалистами Офиса Президента ходатайство Офиса Генерального прокурора».

Перед тем прокуратура сообщала, что Тупицкий подозревается в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

5 января судьи Конституционного Суда провели собрание в связи с указом Президента об отстранении Тупицкого и приняли заявление, в котором подчеркнули недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции, что может привести к блокированию работы КСУ.

19 января в КС сообщили, что работники УГО без уведомления о причинах в очередной раз не допустили председателя КС Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет.

Тупицкий считает недопуск его в суд "очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда, препятствием исполнению им своих должностных обязанностей, направленным на блокирование работы Конституционного Суда Украины в целом".

В КС отметили, что хотя Президент отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, в то же время административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

В то же время в ГБР заявили, что Тупицкий имеет статус подозреваемого, но "имитирует, что не получил подозрение и посещает рабочее место, нарушая закон".

В ответ Тупицкий обнародовал заявление, в котором говорится, что он не считает себя уведомленным о подозрении. Он призвал генпрокурора Ирину Венедиктову – при наличии оснований – законным способом вручить ему подозрение, а также обратиться к главе государства об отмене указа о его отстранении.

По материалам: Укринформ