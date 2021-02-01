«Слуги» не говорили об увольнении главы аграрного комитета – Арахамия

«Слуги» не говорили об увольнении главы аграрного комитета – Арахамия

01.02.2021 19:57

Укринформ

Народные депутаты фракции "Слуга народа" обсудят инициативу об увольнении Николая Сольского с должности главы комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики после соответствующей встречи в Офисе Президента.

Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия по результатам заседания фракции, передает корреспондент Укринформа.

Он отметил, что вопрос увольнения Сольского, который должны обсуждать на заседании фракции в понедельник, перенесли.

"Немножко позже будет встреча в Офисе Президента сначала, а потом, в случае необходимости после этой встречи, тогда будем делать фракцию", – сказал Арахамия.

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Как сообщал Укринформ, народные депутаты от фракции "Слуга народа" на заседании 1 февраля планировали обсудить инициативу об освобождении Николая Сольского от должности председателя комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.

Ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что аграрный комитет инициировал увольнение Николая Сольского. При этом Корниенко отметил, что комитет не предоставил соответствующих документов и проекта постановления.

Корниенко сообщил журналистам, что народные депутаты от фракции "Слуга народа" обсудят с членами комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики намерения освободить Николая Сольского от должности председателя комитета. Корниенко добавил, что не видит оснований для увольнения Сольского.

По материалам: Укринформ