«Слуги народа» вечером обсудят исключение Дубинского из фракции – депутат

01.02.2021 14:55

Укринформ

Народные депутаты от "Слуги народа" обсудят на заседании фракции в понедельник вопросы об исключении Александра Дубинского из фракции, отставки председателя аграрного комитета Николая Сольского, а также важные законопроекты.

Как сообщает Укринформ, об этом поинформировал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Телеграм-канале.

"Сегодня в 18:00 состоится заседание фракции «Слуга Народа»", – написал депутат.

По его словам, на повестке дня – главные законопроекты, которые будут рассматриваться ВРУ на пленарной неделе.

Как уточнил Качура, отдельно будет обсуждение законопроекта о системе общественного здоровья №4142.

"Кадровые вопросы: касательно отставки главы аграрного комитета Николая Сольского и объявление результатов голосования об возможном исключении из состава фракции Александра Дубинского", – добавил депутат.

Как сообщал Укринформ, ранее первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил, что Аграрный комитет инициировал увольнение Сольского. При этом Корниенко отметил, что Комитет не предоставил соответствующих документов и проекта постановления.

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Корниенко сообщил журналистам, что народные депутаты из фракции "Слуга народа" обсудят с членами Комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики намерение освободить Сольского от должности председателя Комитета. При этом Корниенко добавил, что не видит оснований для освобождения Сольского от должности.

Как сообщал Укринформ, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семи физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

29 января заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила журналистам, что среди народных депутатов от "Слуги народа" через мобильное приложение еще идет голосование по поводу решения, которое фракция должна принять в отношении своего коллеги Александра Дубинского.

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Депутат отметила, что члены фракции выбирают из трех вариантов, какое решение принять в отношении Дубинского: исключить из фракции, освободить от должности заместителя председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики или поддержать.

Сам Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции "Слуга народа". Позже он объявил, что проводит параллельный подсчет голосов депутатов от "Слуги народа" за его исключение из фракции.

По материалам: Укринформ