Президент исключил возможность продажи «Мотор Сичи» иностранцам

01.02.2021 03:10

Укринформ

Владимир Зеленский заявил, что не согласен с утверждением, будто Китай является главной геополитической угрозой, а также заверил, что при его президентстве контрольный пакет «Мотор Сичи» останется в Украине.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью программе Axios на американском канале HBO, передает Укринформ.

Комментируя замечание о том, что в США считают Китай геополитической угрозой №1, Зеленский сказал: «Я не могу с этим согласиться, поскольку в Украине мы этого не чувствуем».

«Бизнес Соединенных Штатов представлен в Украине, но в то же время китайский бизнес также представлен», – отметил Президент.

«Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес, определенная страна относятся к вам с уважением, уважая ваш народ и границы, они могут присутствовать в вашей стране», – резюмировал украинский лидер.

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В то же время, как отмечается, Зеленский категорически заявил, что не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании «Мотор Сич»: «Никогда. Не при мне. Я здесь не на всю жизнь… но при моем президентстве – точно нет».

Как сообщалось, в январе министерство торговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited, инвестора украинского ПАО «Мотор Сич».

Глава ведомства Уилбур Росс заявил, что Соединенные Штаты хотят предупредить экспортеров, что Skyrizon имеет тесные связи с китайской армией.

В начале августа 2020 года в группе DCH заявили о начале партнерства с китайскими инвесторами, которые представляют Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

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6 августа прошлого года АМКУ сообщил, что проведет оценку продажи предприятия «Мотор Сич» на соответствие конкурентному законодательству.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО «Мотор Сич» подали в Министерство юстиции претенциозный документ – Notice of Investment Dispute о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с государства Украина убытков в размере 3,5 млрд долл. В состав рабочей группы по арбитражному урегулированию входит и представитель АМКУ.

В ноябре стало известно, что китайские инвесторы «Мотор Сичи» наняли три юркомпании для процесса против Украины на $3,5 миллиарда.

Фото: Офис Президента

По материалам: Укринформ