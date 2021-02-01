Кравчук прогнозирует расширение санкций против РФ во время президентства Байдена

01.02.2021 00:03

Укринформ

Экс-президент Леонид Кравчук считает, что во время пребывания Джо Байдена в Белом доме США будут усиливать политическое и дипломатическое влияние на Россию.

Как передает Укринформ, об этом Кравчук рассказал в эфире канала «Украина 24».

«Этот вопрос обсуждался не как основной, но очень важный – я имею в виду об Украине. Вопрос был главный о договоре по стратегическому ядерному оружию. И в ходе обсуждения продолжения этого договора был поднят вопрос об Украине. И Байден очень четко и системно, как сказали в Офисе Президента, идеально высказался по Украине. Что Украина суверенное независимое государство, Штаты будут поддерживать суверенитет и независимость Украины, и это будет главным направлением внешней политики США в отношении Украины», – отметил первый Президент Украины.

Он рассказал, что недавно посмотрел выступление Байдена в Верховной Раде во время его визита в Украину. По словам Кравчука, это было идеальное выступление.

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«Он расставил все акценты, там не было никакого сомнения в том, что лично он и Демократическая партия стоят на позиции защиты суверенитета и территориальной целостности Украины», – отметил Кравчук.

Политик убежден, что Байден будет проводить эту политику в жизнь: «Санкции против России выйдут за пределы физических лиц, а станут санкциями против структур, возможны финансовые санкции, идет разговор о том, что могут быть санкции вывода России из банковской системы, то есть об очень широких санкциях».

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Кроме того, по словам экс-президента, будет политическое и дипломатическое влияние на РФ. «У меня убеждение, что США поддержат предложение Украины, чтобы в «нормандскую четверку» был введен представитель Соединенных Штатов. Я вижу четкую, понятную и последовательную позицию по защите Украины. И санкции, и оружие, политическое давление. Россию надо заставить действовать в рамках международного права», – подытожил Кравчук.

Как сообщал Укринформ, президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным напомнил среди других важных вопросов, что Америка твердо поддерживает суверенитет Украины.

По материалам: Укринформ