Количество принятых Радой законов резко упало – КИУ

01.02.2021 12:13

Укринформ

Комитет избирателей Украины отмечает низкую производительность работы Верховной Рады во время последней сессии.

Как передает Укринформ, об этом говорится на странице КИУ в Фейсбуке.

«Комитет избирателей Украины отмечает низкую производительность работы Верховной Рады во время последней сессии. В частности, количество принятых законов уменьшилось почти наполовину, проведенных заседаний – на треть, количество проведенных голосований снизилось втрое», – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего во время четвёртой сессии ВР (сентябрь 2020 – январь 2021 года) народные депутаты имели 28 рабочих дней, во время которых работали в сессионном формате.

В КИУ отмечают, что это на треть меньше, чем на предыдущей третьей сессии ВР (февраль-июль 2020 г.), когда депутаты работали 39 дней.

Кроме того, отмечается, что это также меньше, чем на второй сессии ВР, которая длилась в течение сентября 2019 года – января 2020 года, во время которой депутаты имели 36 рабочих дней.

«Также резко упало количество принятых законов. В течение 4 сессии было принято 110 законов. Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих сессиях. Так, на 3 сессии был принят 181 закон, на 2 сессии – 215 законов», – говорится в сообщении.

В то же время сообщается об уменьшении количества зарегистрированных законопроектов. В частности, во время 4 сессии было зарегистрировано 934 проекта законов, 3 сессии – 1416, 2 сессии – 1003.

Кроме того, в КИУ сообщают, что втрое снизилось и общее количество проведенных голосований. В частности, всего во время 4 сессии в парламенте состоялось 1073 голосования, во время 3 сессии – 2981, 2 сессии – 1814.

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«Резкое падение показателей работы парламента можно объяснить двумя причинами. Во-первых, создается впечатление, что в последние пять месяцев парламент фактически выпал из структуры власти. Поэтому фактически в ручном режиме принимались решения о назначении и.о. министра энергетики, осуществлялись неудачные попытки решения конституционного кризиса напрямую Офисом Президента, в ручном управлении принимались решения по борьбе с коронавирусом», – прокомментировал результаты мониторинга председатель КИУ Алексей Кошель.

Во-вторых, по его словам, на работу парламента негативно повлияла ситуация с коронавирусом среди народных депутатов.

«Однако вместо того, чтобы наверстать упущенный темп, народные депутаты фактически продлили себе рождественские отпуска, поработав в январе лишь 4 сессионных дня. Это с учетом того, что парламент и так почти не работал в октябре и только частично работал в ноябре», – добавил Кошель.

Как сообщал Укринформ, 29 января председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил о закрытии четвертой сессии Верховной Рады девятого созыва. Пятая сессия Верховной Рады девятого созыва начнет свою работу 2 февраля.

По материалам: Укринформ