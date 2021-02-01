Как Россия заправляет оккупированным Донбассом

01.02.2021 19:03

Укринформ

Украина рассказала в ОБСЕ о системе политического, экономического и военного управления захваченными территориями

Развязанная Россией гибридная война на востоке Украины продолжает кровоточить уже седьмой год. Примерно столько же продолжаются попытки заживить эту рану и принести мир на Донбасс – со времени первого мирного договора, подписанного представителями Украины и РФ в Минске 5 сентября 2014 года. Впрочем, переговоры относительно мирного урегулирования, несмотря на продемонстрированную Украиной готовность и политическую волю к этому, продолжают буксовать на месте по многим вопросам.

И главной причиной нехватки прогресса является позиция Кремля, который отказывается признавать свою роль в конфликте: мол, Россия здесь вообще выступает в качестве посредника или даже миротворца, а на Донбассе есть независимые «республики» – вот с ними украинскому правительству и надо договариваться. Цель всего этого, кроме избежания официального признания ведения войны против соседней страны, – «всунуть» в Украину, желательно уже федерализированную, управляемые Москвой образования, с помощью которых затем влиять на процессы и направление развития всей страны.

О том, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» являются простыми ширмами российских оккупационных администраций, в Украине говорят постоянно с самого начала войны, пытаясь донести этот факт до международного сообщества. В частности, в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий рассказывал о 4 вертикалях управления Россией временно оккупированными территориями: стратегический контроль по линии администрации президента РФ, экономическое управление во главе с вице-премьером РФ, по вертикали специальных служб (прежде всего ФСБ) и по военной линии, которая замыкается на Генштабе ВС РФ.

Подробную презентацию по этому поводу дипломатам 57 стран ОБСЕ на днях представила украинская миссия при этой организации во время заседания Форума по сотрудничеству в области безопасности.

КОЗАК – "ПРЕЗИДЕНТ", НАЗАРОВ – "ПРЕМЬЕР"

«Россией на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей создана система управления, которая обеспечивает полный контроль над деятельностью российских оккупационных администраций и минимизирует принятия ими каких-либо самостоятельных решений. Кураторами этих процессов являются соответствующие структуры администрации президента, правительства, силовых органов РФ», – начала свою презентацию украинская делегация.

Основные решения относительно внутриполитической ситуации на временно оккупированных территориях Донбасса разрабатываются помощником президента РФ Дмитрием Козаком, который в феврале 2020 года сменил на этом посту Владислава Суркова, предыдущего куратора украинского направления в Кремле.

Именно Козак на сегодня является главным представителем воли Путина на переговорах в Нормандском формате и курирует россиян в Трехсторонней контактной группе. В работе ему помогает подчиненное управление по приграничному сотрудничеству Администрации президента РФ во главе с Алексеем Филатовым.

Дмитрий Козак известен в частности тем, что в 2003 году был инициатором урегулирования Приднестровского конфликта на основе федерализации Молдовы – от навязанного Москвой плана тогда молдавское руководство смогло отбиться в последний момент, буквально перед самым подписанием документа. Теперь же сделать федерализованной, с российский анклавом внутри, он пытается Украину.

И если в системе «ЛДНР» Козака Путина можно назвать таким себе «президентом», который определяет «основы внутренней и внешней политики» и отвечает за «реализацию стратегического курса государства», то функции правительства выполняет «Межведомственная комиссия по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим территориям юго-восточных регионов Донецкой и Луганской областей Украины». Именно этот орган, созданный Кремлем в декабре 2014 года, отвечает за принятие решений, касающихся социально-экономических аспектов временно оккупированных территории. По данным украинской военной разведки, для непосредственного руководства экономической составляющей в ОРДЛО также создано закрытое акционерное общество «Внешторгсервис».

Председателем этой «межведомственной комиссии», в состав которой входят заместители глав министерств, ведомств и служб РФ, является первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации. Ныне это – Сергей Назаров, который сменил на этом посту Дмитрия Козака, переведенного ближе к Путину, с экономического – на политическое управление оккупированным Донбассом.

Такая структура политико-экономического управления Россией оккупированным Донбассом функционирует в теневом режиме. На местах "управляют" марионетки – Денис Пушилин в так называемой «Донецкой народной республике» и Леонид Пасечник в т. н. «Луганской народной республике». Именно эти куклы, за нити которых дергают из Москвы, озвучивают нужные Кремлю месседжи, и само их руководство РФ продвигает в качестве «партнеров для диалога» с Киевом.

Двумя другими марионетками, которые изображают роль глав «правительств» в созданных Россией на Донбассе фиктивных квазигосударственных образованиях «ДНР» и «ЛНР», являются Александр Ананченко и Сергей Козлов соответственно.

В какую сумму обходится России содержание оккупированных территорий, включая военные расходы, – неизвестно. По разным оценкам, это может быть 2-4 млрд долларов в год.

«Процесс принятия решений представителями оккупационных администраций носит формальный характер. Продолжает регулярно применяться практика получения указаний из Москвы в ходе визитов оккупационных властей в РФ», – сообщили в миссии Украины при ОБСЕ.

Кроме того, для формирования «международной легитимизации квазиреспублик» привлекаются структуры МИД РФ. Как правило, российский МИД через подконтрольные учреждения и российских агентов влияния за рубежом организовывает поддержку разного рода информационно-пропагандистских кампаний и акций, а также пытается привлекать к ним т. н. «представителей МИД» квазиобразований.

«Контролируемость процессов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей обеспечивается продолжением практики согласования кадровых назначений в Москве, формированием органов и структур по российскому образцу, приведением деятельности квазиреспублик в соответствие с российскими стандартами (в т. ч. «спецслужб ДНР/ЛНР»)», – проинформировали иностранных дипломатов в украинской миссии.

Одним из таких механизмов контроля оккупационных властей остается назначение должностных лиц РФ на ключевые должности в «ЛДНР». Для примера, «заместитель председателя правительства ДНР» Владимир Пашков является бывшим вице-губернатором Иркутской области, а «министр государственной безопасности ЛНР» по имени «Анатолий Антонов» является сотрудником ФСБ РФ, настоящее имя которого – Рашид Садыков.

ДВА ОККУПАЦИОННЫХ КОРПУСА

Система управления войсками на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины полностью интегрирована в систему управления Вооруженных сил РФ и построена по схеме: Генеральный штаб – Южный военный округ (Ростов-на-Дону) – оперативная группировка российских оккупационных войск.

Непосредственно на территории Донбасса Россией создано два армейских корпуса: 1-й АК – на территории т. н. «ДНР» и 2-й АК – на территории т. н. «ЛНР». При этом органы управления этими корпусами являются элементами системы управления Южного военного округа – одной из четырех военно-административных единиц ВС РФ.

Эти два армейских корпуса, размещенные на временно оккупированном Донбассе, входят в оперативную группировку войск, созданную, согласно военной доктрине РФ, на базе штаба 8-й армии Южного военного округа для выполнения задач на Донском операционном направлении. Кроме того, в эту группировку входят 150-я мотострелковая дивизия 8-й общевойсковой армии и батальонные и ротные тактические группы разных родов и видов ВС РФ (на ротационной основе), а также оперативный резерв из состава Южного военного округа и других округов.

Что касается оперативного построения, то эта группировка имеет два эшелона: в первом находятся развернутые на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» два армейских корпуса, во втором – 8-я армия с выделенным резервом. Общая численность этой группировки достигает около 58 тыс. военнослужащих.

Командные должности в 1-м и 2-м армейских корпусах на оккупированном Донбассе занимают кадровые офицеры ВС РФ на ротационной основе. На данный момент 1-м АК российских оккупационных войск руководит российский офицер с позывным «Примаков», 2-м АК – «Князев».

Численность обоих корпусов по состоянию на ноябрь 2020 года составляла 35,5 тыс. человек. Укомплектованность личным составом в этих корпусах – до 80%, однако намного лучше укомплектованность вооружением и военной техникой – более 95%. Так, на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей находится около 480 танков, свыше 910 единиц бронированных машин, 720 артиллерийских систем и 210 реактивных систем залпового огня.

Как отметили в делегации Украины при ОБСЕ, Россия оснастила оккупационные войска основными образцами вооружений и военной техники, в том числе современными российскими разработками.

«Российское командование поддерживает оккупационные войска в постоянной готовности к активизации боевых действий», – заявили в украинской миссии.

Василий Короткий, Вена

По материалам: Укринформ