Майдан не исчезнет из школьных учебников

28.01.2021 16:01

Укринформ

«Правовая активность» Портнова – это только один, но точно не последний из эпизодов хорошо спланированной спецоперации нашего врага

На днях Окружной административный суд Киева (ОАСК), с которым уже связано немало скандалов, вынес решение, которым удовлетворил иск экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

Суд обязывает Министерство образования и науки пересмотреть учебники по истории для 5 и 11 классов, в частности в разделах о Революции достоинства.

«Освещение в школьных учебниках по истории Украины для 5 и 11 классов, вышедших в 2018 и 2019 годах, событий, которые имели место, в частности, в 2013-2014 годах, искажает действительные исторические события, содержит неоднозначные и противоречивые факты, информацию, которая не подтверждена доказательствами и, как следствие, приводит к негативным последствиям и необъективному рассмотрению соответствующих исторических событий, которые имели место в Украине», – говорится в мотивационной части решения, в которой изложены претензии истца.

В качестве примера приведена фраза из учебника для 11-го класса: «…22 января 2014 года, в День соборности Украины, снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов евромайдана». Истец отмечает, что нет приговоров суда, которые это подтвердили.

В ОАСК также напомнили о статье 62 Конституции Украины, в которой зафиксировано, что «лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда».

Следовательно, суд решил обязать МОН пересмотреть содержание учебников по истории для 5 и 11 классов, которые внес в свою жалобу Андрей Портнов, а также взыскать за счет бюджетных ассигнований Министерства образования и науки Украины в пользу истца понесенные последним судебные расходы в размере 1681,60 грн.

Мнение адвокатов: «оценка исторических событий дается специалистами-историками, а не юристами-криминалистами»



Зоя Ярош

«Процесс ради процесса» – так комментирует решение ОАСК президент Ассоциации адвокатов Украины Зоя Ярош.

«Обсуждаемое решение суда не является абсолютным поражением и не является абсолютной победой», – отмечает она.

Зоя Ярош отмечает, что предметом рассмотрения были именно вопросы соблюдения Министерством образования и науки порядка рассмотрения обращения Андрея Портнова. То есть МОН не будет обязано менять текст учебников согласно этому решению, по ее мнению.

«Решением ОАСК не установлена обязанность МОН по (…) исправлению учебников, а лишь обязанность вернуться к рассмотрению обращения и проверки приведенных в обращении обстоятельств. То есть, при таком повторном рассмотрении, МОН может прийти к выводу, что тексты учебников соответствуют формированию государственной политики в сфере общего и среднего образования», – пишет президент Ассоциации адвокатов Украины.



Роман Маселко

Со своей стороны адвокат Роман Маселко отмечает, что решение выписано таким образом, что невозможно получить полное впечатление: неизвестна позиция ответчика и не известно о тексте искового заявления.

«Сказать, что материал учебника является недостоверным, так как нет приговора суда, который бы уже вступил в силу, это то же, что утверждать, что и во времена Советского Союза не было репрессий, потому что нет приговора суда, подтверждающего, что тот же Сталин давал незаконные приказы и он организовал Голодомор. Есть оценка на основании документов, фактов, свидетельств, данных очевидцев и в своей совокупности оценка автором учебника этих событий», – отмечает адвокат.

Суд не может переписывать историю, убежден Роман Маселко, ведь оценка исторических событий осуществляется специалистами-историками, а не юристами-криминалистами

«В принципе, нельзя суду давать возможность оценивать историю. Это так же, как определять судом физические законы», – отмечает адвокат и называет решение суда по учебнику незаконным и необоснованным.

Под пристальным «взглядом» парламента

16 народных депутатов Украины обратились к министру науки и образования Сергею Шкарлету с призывом подать апелляцию на решение ОАСК.



Володимир Вятрович

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

«Вместе с 15 коллегами-депутатами направил обращение к Шкарлету по поводу скандального судебного решения по иску Портнова. Считаю, что Министерство образования и науки должно обжаловать это решение Окружного административного суда Киева и не допустить переписывания историӥ Майдана под диктовку российских марионеток», – написал он.

По его убеждению, «молчание МОН будет преступной бездеятельностью, за которую придется отвечать перед украинским обществом».

«То, что МОН до сих пор молчит, наталкивает на мысль, что их позиция тождественна позиции Портнова. Очень хотелось бы увидеть шаги, которые убедят общество в обратном и покажут государственные основы политики нового министра образования», – отметил Вятрович.

В другом обращении депутаты фракции «Голос», «Европейской солидарности», «Слуги народа», группы «Доверие» и несколько внефракционных обратилась к президенту, призвав его взяться за решение вопроса ликвидации ОАСК (в Конституции сказано, что только глава государства имеет право это сделать путем внесения соответствующего законопроекта в парламент. – Ред.).

Ключевые позиции обращения: первое – ликвидировать ОАСК; второе – сформировать новый Киевский админсуд, территориальная юрисдикция которого распространяется и на г. Киев, и на Киевскую область; третье – предметная подсудность дел нового органа должна быть значительно сужена, в частности исключительная подсудность обжалований актов центральных субъектов властных полномочий, находящихся в городе Киеве – передана Верховному суду; четвертое – судьи ОАСК, подозреваемые в совершении уголовных правонарушений (Вовк, Аблов, Арсирий и др.), должны понести уголовную ответственность, в случае доказательства совершения их последними.

Скупое на ответ МОН

В МОН, отвечая на журналистский запрос «Укринформа» о решении ОАСК не слишком многословны: «На сегодня Министерством дается оценка вышеуказанному решению суда по соблюдению норм процессуального и материального права с целью принятия определенных управленческих решений о совершении процессуальных действий в рамках компетенции», – говорится в ответе.

Однако, как в министерстве планируют реагировать, в конце концов, намерены ли обжаловать решение – об этом никакой конкретики.

Реакция авторов учебников



Игорь Щупак

В комментарии «Радио Свобода» Игорь Щупак, один из авторов учебника «Введение в историю: учебник для 5 кл. учреждений общего среднего образования», отметил, что именно в учебнике под его авторством не названы конкретные виновные в расстрелах именно потому, что их еще не определил суд. Вместо этого он пишет о «преступниках» и «действиях власти» следующим образом: «…Однако власть пыталась запугать и подавить общественное движение. Для этого преступники не брезговали никакими средствами: активистов Майдана похищали, избивали, арестовывали. Больше всего противостояние обострилось в конце января 2014 года. Тогда власти прибегли к открытым убийствам майдановцев. Первой жертвой стал украинский армянин Сергей Нигоян, которого застрелили 22 января 2014 года. Вскоре количество убитых на Майдане возросло. Больше всего патриотов было убито в последние дни Революции достоинства в течение 18-20 февраля 2014 года».

То, что написано в учебнике, соответствует решениям Европейского суда по правам человека, которые были приняты 21 января 2021 года.

«Суд признал, что во время событий Революции достоинства произошло нарушение Европейской конвенции по правам человека, в частности статьи 3 «Запрещение пыток», статьи 5 «Права на свободу и личную неприкосновенность», и ЕСПЧ также сделал четкие выводы, что акции протеста в 2013-2014 годах носили мирный характер и власть не имела права их разгонять таким жестоким способом, чем нарушила статью 11 «Право на свободу собраний». Итак, то, что написано в учебниках, и в моем и, очевидно, в других учебниках, можно анализировать, но на мой взгляд, соответствует тому, что абсолютно недавно принял как решение Европейский суд по правам человека», – убежден Щупак.

Ученый также считает, что есть повод продолжать рассмотрение этого дела в порядке апелляции и замечает, что текст учебника не может быть изменен без согласия авторов.

А вот так откомментировал «Укринформу» автор другого учебника «История Украины (профильный уровень): учебник для 11 кл. учреждений общего среднего образования» Станислав Кульчицкий: «Сейчас кое-кто пытается поставить крест на европейском выборе Украины и вернуть ее в объятия Российской Федерации, которая уже 7 лет ведет с нами «гибридную» войну. (…) Вердикт суда в полном объеме я не читал. Узнал только о том, что суд хочет, чтобы Минобразования изъял учебник из обращения из-за наличия в нем фразы: «22 января 2014-го, в День Соборности Украины, снайперы «Беркута» застрелили на улице Грушевского пятерых активистов Евромайдана». Видите ли, Портнову не понравилось, что эти «государственные преступники», то есть первые пять жертв Небесной Сотни, были застрелены «Беркутом». Мол, факт не установлен, следствие безрезультатно идет уже 7-й год. Возможно, мне и надо было бы рассказать о судьбе каждого из активистов Майдана, потому что на Крещатике были застрелены только двое. Но объем школьного учебника ограничен».

В сухом остатке…

Нынешняя активность Портнова – это лишь один из ряда эпизодов. За последние две недели отечественное информационное пространство успело изрядно поразить многим. Вот, например, вспомним об истории с 20-летней блогершей из Киева, известной под ником Di.rubens (настоящее имя девушки – Таисия Онацкая), которая возмутила украинцев своими заявлениями о ВСУ, в частности, про «кровь на руках», «воюют с мирными жителями» и т.п..

Или скандал с преподавательницей НПУ имени Драгоманова Евгенией Бильченко, которая пренебрежительно высказалась об украинском языке и Украине (назвала Украину «онкобольной американской колонией», а новый закон об украинском языке в сфере обслуживания – «обычным фашизмом». – Ред.).

Ну, или уж совсем «свежее»: в День памяти жертв Холокоста ведущие программы «Наш день», который транслируется на телеканале «Наш», раз за разом отмечали, что в Украине, мол, «процветает» ксенофобия, нетерпимость , ненависть, насилие и тому подобное. «Это реалии, в которых живет современная Украина… Это государственная политика! Это с детства! Ненависть к людям, которые отличаются. Почему это живо в нашем обществе, почему украинцы этого не миновали? Последователи фашистов сейчас ходят по улицам… » – именно так пересказывает услышанное в эфире упомянутого телеканала главред издания «Главком» Николай Пидвезяный. Когда регулятор наконец возьмется за этот (не) «Наш» и ему подобных, которые озвучивают такие месседжи? Ведь не впервые уже. Впрочем, это тема для другого разговора.

Складывается такое впечатление, что кто-то специально бьет по нашим чувствам, что нас специально выводят из себя, делая все для того, чтобы мы злились, брызгали слюной, находились в постоянном стрессе. Наш гнев – это то, чего они добиваются. Им нужно, чтобы мы отчаялись, впали в апатию. Ведь на что еще может быть рассчитана эта психологическая спецоперация? Однако Кремль зря рассчитывает на политический разворот Украины. Украинское общество ментально прошло точку невозврата, и не никогда уже не пойдет обратно в объятия России. Мы продвигаемся вперед, и есть успехи, в частности, в том же языковом вопросе. Нам действительно есть чем гордиться и радоваться. И мы должны постоянно на этом акцентировать. И пусть тогда бесятся в Кремле.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ