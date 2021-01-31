Комитет Рады проведет заседание по последним скандалам в СБУ – ждут Баканова

Комитет Рады проведет заседание по последним скандалам в СБУ – ждут Баканова

31.01.2021 14:58

Укринформ

Совместное закрытое заседание Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и Комитета по вопросам правоохранительной деятельности состоится в понедельник, 1 февраля.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

В повестке дня один вопрос – информация руководства Службы безопасности Украины о резонансных событий, связанных с сотрудниками СБУ, и перспективах развития Службы.

Заседание должно начаться в 15:00.

Как сообщал Укринформ, ранее журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источники сообщил, что полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.

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СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие причастность бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного к организации заказного убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

По материалам: Укринформ