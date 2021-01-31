Как Украине реагировать на российский «слет» в оккупированном Донецке

29.01.2021 12:04

Укринформ

На «Форуме» сепаратистов, в частности, из уст пропагандистки Russia Today прозвучала фраза: «Россия-матушка, забери Донбасс домой»

28 января в оккупированном Донецке прошел «Форум» сепаратистов «Русский Донбасс», на котором приняли «доктрину» с соответствующим названием. «Доктрина» должна стать основой «государственной политики» группировок «ДНР» и «ЛНР».

Как сообщают оккупантские СМИ, программа «Форума» – заседание из четырех тематических блоков: «Историческое прошлое Донбасса», «Современный период в развитии Донбасса», «Наше будущее с Россией» и «Мнение».

Кто участвовал? Кроме «деятелей» из «ЛНР» и «ДНР» на «Форум» приехали (читай – незаконно пересекли границу) трое известных российских пропагандистов – Тигран Кеосаян, Роман Бабаян и Маргарита Симонян (похоже, что у «русского мира» уже закончились «русские». – Авт.). Последняя дама, в частности, с трибуны прямо призвала Россию аннексировать Донбасс. Соответствующее видео попало в открытый доступ. «Россия-матушка, забери Донбасс домой», – сказала московская пропагандистка. Тут – видео.

Реакция пользователей в соцсетях была мгновенной: Симонян напомнили, что на самом деле Россия уже много лет оккупирует часть восточного региона Украины.

Среагировали и в украинском дипведомстве. В частности, спикер МИД Олег Николенко написал в Твиттере: «В связи с деятельностью против нацбезопасности инициируем процедуры для запрета Кеосаяну на въезд в Украину. Симонян и Бабаян давно невъездные».

Но достаточна ли такая реакция? В конце концов, как Украина на это отвечать, что мы реально можем?

Надо осуществлять весь возможный комплекс дипломатических мер



Евгений Магда

Это в комментарии «Укринформа» подчеркнул политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда. «Они могут такой «форум» проводить себе в Таганроге или в Ростове-на-Дону, но в Донецке – это наглость. Это первое», – отмечает эксперт.

А второе – это «форум», очевидно, задумывался раньше (продумывалась логистика, другие вещи). «Тогда возникает вопрос: а как Украина должна действовать в ТКГ и в Норманди? Насколько я понял, последняя встреча политических советников лидеров государств-участников «Нормандского формата» (27.01.21) прошла, мягко говоря, без энтузиазма. О чем это говорит? А о том, что в РФ, в отличие от Украины, есть варианты плана на разное развитие событий. И они готовы их реализовывать», – считает господин Магда.

Этот «форум», по мнению политолога, некий план «Б», после того, как стало очевидно, что и формат общения советников Норманди и, сам формат ТКГ-не срабатывают, напоминают муляж, а не действующую модель. «Поэтому РФ запускает такое позиционирование так называемых «ДНР» и «ЛНР», – добавил он.

В то же время надо понимать, что есть еще другая причина этого «форума». Таким образом, говорит эксперт, РФ пытается дать сигнал тамошним своим сторонникам, что, мол, мы с вами, мы всегда протянем вам руку… «Ногу или какую-нибудь другую часть тела помощи, но только будьте мягкими и ласковыми. Это еще раз подтверждает оккупационный характер действий России на территории Донбасса. Это, соответственно, заслуживает определенной дипломатической и юридической позиции на государственном уровне. Это что касается стратегии, – отметил Евгений Магда. – А что касается тактики… Украина должна усилить риторику о перспективах реинтеграции Донбасса, усилить информационное влияние о роли и месте вооруженных сил в украинском обществе. Этого, к сожалению, в последнее время не наблюдается».

Зато, продолжает он, мы видим контратаку со стороны пророссийских политиков и СМИ. Украина должна занять наступательную позицию в отношениях с РФ. «В каком смысле? Есть кейс Навального, который можно использовать в пользу Украины. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Поэтому Украина, например, могла бы поставить вопрос о предоставлении ему гражданства (Навальный, как известно, наполовину украинец) и соответствующей дипломатической поддержке. Да, я вполне понимаю, что Навальный может не захотеть такого реверанса со стороны Украины. Но в противостоянии с РФ мы просто обязаны действовать асимметрично», – отмечает господин Магда. И добавляет, что в противном случае мы будем играть исключительно «вторым номером» с ядерным государством: «К слову, накануне (на давосском форумею – Ред.) Путин отметил, что сохранение санкций – это рост угрозы применения военной силы. Думаю, что это на самом деле очень опасно. Поэтому мы должны искать пути усиления, а не думать только о том, как выходить из ситуации с наименьшими для себя потерями. Такой подход в нынешней ситуации будет слабым».

Надо выработать общий инструмент координации с нашими партнерами, чтобы всевозможные симоняны не имели права въезда не только в Украину, но и в другие страны



Олег Саакян

«Крайне наивно надеяться, что мир вращается вокруг нас, и что мы можем рассчитывать на чью-то поддержку просто с позиции жертвы. Мы должны сами создавать повестку дня, должны быть частью побед, а не только частью проблемы», – эмоционально комментирует координатор рабочей группы Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян.

В данном случае, говорит он, если брать информационные и дипломатические компоненты, инструментально реагирование со стороны Украины крайне ограничено. «Мы можем на уровне дипломатического ведомства реагировать на это, акцентируя внимание на осуществлении эффективного контроля России за оккупированными территориями, а также на активной деятельности РФ по дезинтеграции этих территорий от Украины. То есть, акцентируя на том, что это подрывает и подмывает пространство для возможности политического урегулирования, это делает невозможным реализацию «Минска», – отмечает Саакян.

Кроме того, это может быть нашим дополнительным аргументом при широком спектре коммуникаций на различных международных площадках, например, в той же ПАСЕ, чтобы не допускать игнорирования подобных действий РФ со стороны европейских стран.

Наконец, украинский МИД должен инициировать процедуру для запрета на въезд в Украину российским «туристам»-пропагандистам. Что, в конце концов, уже сделано. «Думаю, Украине следует активизироваться в этом направлении еще больше. Возможно, создать пул союзников вокруг отстаивания территориальной целостности не только на «Крымской платформе», но и выходить на совместные санкции, чтобы те люди, которые незаконно посещали оккупированные территории не имели права въезда не только в Украину, но и в другие страны также . Думаю, та же Литва, например, согласилась бы на такой совместный инструмент координации», – говорит политолог.

Что касается «форума», то его суть эксперт описал в трех пунктах.

Во-первых, продемонстрировать оккупированным территориям, что РФ их не «слила». «Ведь все больше и больше видно разочарование среди той действительно пророссийской части населения (которая не будучи большинством, навязала свою волю всем остальным, взяв их в заложники) из-за того, что они не присоединяются к РФ, РФ их не признает», – считает Саакян. И добавляет, что такими информповодами, как форум «Русский Донбасс», создается иллюзия определенной перспективы, иллюзия символического «единения» с РФ.

Во-вторых, этот «форум» будет использоваться также и для внутренней политики России, где на правом фланге сейчас создаются политические проекты из числа так называемых «ветеранов», «героев русской весны». «И под этот проект «форум» может быть использован для актуализации борьбы России на Донбассе за «руский мир», «против Штатов», «соросов» и «бендеровской Украины». Соответственно, это возможность «засветить» некоторые лица типа Захара Прилепина, объявить программные речи и т.д.», – говорит он.

В-третьих, это кампания по возвращению Украины в российский информационный дискурс. «Украинского вопроса» в российских СМИ стало существенно меньше. Ситуация с избранием Владимира Зеленского способствовала тому, что России было сложно формировать ключевые нарративы, через которые можно описывать ситуацию в Украине. Это уже не Порошенко, не "западом продиктованный» президент… Сейчас же – с падением рейтингов Зеленского, с «игрой в Медведчука» – можем видеть, как Россия начинает возвращать Украину в свое информпространство », – утверждает Олег Саакян.

Надо реагировать не столько на сам «форум», сколько на документ, который там представили – так называемую доктрину «Русский Донбасс»



Мария Кучеренко

Аналитик Центра исследований гражданского общества Мария Кучеренко считает, что Украина должна реагировать не столько на сам «форум» (хотя и на него тоже), сколько на так называемую доктрину «Русский Донбасс». «В этой доктрине мы четко должны видеть две простые вещи: во-первых, что РФ вошла в период транзита власти, во-вторых, что после смены Суркова на Козака некому заниматься идеологическими вопросами «развития» этих оккупированных территорий, – говорит аналитик ЦИГО. – Что имеется в виду? Ничего нового эти люди предложить не смогли. Это перевод всех нарративов, которые продвигал свое время Владислав Сурков. Мы увидим возвращение к концепции «Новороссии», увидим попытки говорить о «русском мире» и тому подобном. Но в то же время там декларируется, что так называемые «ДНР» и «ЛНР» все еще существуют отдельно от России, пусть и полностью принимая ее "исторический путь"».

«Это свидетельствует о кризисе жанра», – отмечает Кучеренко. Поэтому государство Украина – через специальные службы, через медиа, например, тот же телеканал «Дом» – должна каждый раз подчеркивать, что эта идеология абсолютно никчемна, что она лишена смысла. «Нам надо каждый раз подчеркивать, что все это лишь повтор старых концепций, не работающих на практике. Потому что люди на оккупированных территория могут видеть, что от постоянного повторения двух слов «русский мир» им не становится лучше жить, несмотря на то, что многие из них уже стали владельцами незаконных российских паспортов», – комментирует политический эксперт.

По ее словам, Украина должна использовать эту «доктрину», в частности, в том же «Минске». В первую очередь – путем прямого вопроса россиянам: как их идея про «границы республик» по границам Донецкой и Луганской областей коррелирует с «Минскими договоренностями», – добавила Кучеренко.

Нам надо давать серьезный идеологический ответ. «Но этот ответ не должен быть чем-то вроде сообщений Алексея Арестович в Фейсбуке, которые невозможно дочитать до конца. Мы должны системно понимать процесс. Быть заранее готовыми к различным вариантам развития. Например, что будет, как действовать если, например, вместо Козака придет кто-нибудь другой», – комментирует она.

На уточняющий вопрос о возможности «слияния» так называемых «ДНР» и «ЛНР» аналитик ответила, что не верит в такую ​​возможность, и считает это вопросом финансов, а не идеологии. «Есть два квазиобразования, то есть в два раза больше возможностей для «освоения» финансовых потоков. В конце концов, в «доктрине» вообще не говорится о вхождении в состав РФ. Присоединение к Российской Федерации невыгодно самой Российской Федерации. А вот еще более тесная кооперация «республик» с Ростовской областью (именно оттуда на оккупированную территорию едут российские наемники и «гумконвои», и именно туда за российским паспортами едут местные жители. – Ред.) вполне возможна», – резюмировала Мария Кучеренко.

Мирослав Лискович. Киев

По материалам: Укринформ