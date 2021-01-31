Гибридный формат и гибридные ценности: ПАСЕ пока не смогла изолировать Россию

29.01.2021 18:50

Укринформ

В Страсбурге впервые с начала эпидемии прошла пленарная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы

Парламентарии из 47 национальных делегаций заседали и голосовали в гибридном формате. То есть, некоторые (по возможности и желанию) присутствовали физически. Таких делегатов во дворце «Европа» собралось чуть более 80. Наиболее активными и многочисленными были украинская, немецкая, французская, а также российская делегации. Однако большинство делегатов работали дистанционно, включаясь в обсуждение вопросов повестки дня онлайн.

Проведение зимней сессии совпало с усилением во многих странах Европы карантинных ограничений. Франция, в которой ежедневно выявляют около 20 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, усилила контроль на границе для граждан из стран вне Евросоюза. Ограничения не касаются политиков, дипломатов и парламентариев, но и они должны иметь свежие, до 72-х часов, справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Все, кто имел право попасть в здание Совета Европы и работать на сессии Ассамблеи, на входе проверялись экспресс-тестами на антигены. Через 20-30 минут, после подтверждения отсутствия инфекции SARS-CoV-2, человека пропускали в центр европейской демократии.

Среди главных вопросов повестки дня, наряду с текущими и, бесспорно, важными для эффективного функционирования европейской конвенционной системы защиты прав человека, наиболее острыми и принципиальными были дебаты об аресте российского оппозиционного политика Алексея Навального и обжаловании полномочий делегации РФ в Парламентской ассамблее.

Вопрос Навального был включен для обсуждения по срочной процедуре и без принятия резолюции. Обжалование полномочий российских парламентариев инициировала украинская делегация, которую поддержали 38 депутатов из по меньшей мере пяти стран.

И фактор Навального, и основания, может ли Россия быть полноправным членом Совета Европы и его уставного органа Парламентской ассамблеи, и продолжение российской оккупации территорий Украины и Грузии, нарушение международного права, невыполнение международных обязательств российской стороной, совершение военных преступлений, дестабилизация европейских демократий – все было в фокусе внимания ПАСЕ.

Представители всех политических групп Ассамблеи, и даже самые большие друзья РФ, которые исповедуют левую, почти коммунистическую идеологию, жестко критиковали происходящее в самой России, а также ее деяния на международной арене.

Даже представитель объединенных левых, нидерландский сенатор Тини Кокс во время дебатов посоветовал российским якобы коллегам не защищать в Ассамблее российское правительство, а уделить внимание защите прав человека.



Тини Кокс / Фото: United European Left Group

Напомню, Кокс был автором и активным сторонником нового механизма в ПАСЕ, согласно которому национальную делегацию сегодня практически невозможно подвергнуть санкциям, даже за серьезные нарушения устава Совета Европы. Именно эта резолюция позволила в июне 2019 года безусловно вернуть РФ в Ассамблею.

Российские делегаты, в свою очередь, продолжали старую риторику: мы здесь все должны друг друга уважать, Россия – это великая страна, Крым – «российский», Навального никто не отравлял, в Европе лгут о России, потому что все – русофобы.

Из-за пандемии на этой сессии почти не было журналистов. В кулуарах работали только три телеканала (один российский, два грузинских), представители которых приехали из Брюсселя; два корреспондента информагентств, включая Укринформ, и парижское бюро российского ТАСС; а также несколько аккредитованных в Страсбурге местных международников.

Такая ситуация не способствовала активности и самих делегатов ПАСЕ. Немного было желающих прогуляться по кулуарам, пообщаться с журналистами и даже пропагандистами и провокаторами. Что касается последних, то речь идет, бесспорно, о представителях России.

"Интересными" были включения в эфирах на Москву главы российской делегации Петра Толстого. Он заявил, что все было бы хорошо в ПАСЕ, если бы не представители «фейковых стран», к которым он относит все бывшие страны СССР, кроме, конечно, России.



Петр Толстой

Толстой активно убеждал себя и своих сограждан, что РФ – это великая страна. Поэтому не потерпит своего унижения в Европе, и российские делегаты сразу покинут ПАСЕ, если на них будут наложены хотя бы минимальные санкции. По его словам, в Совете Европы очень пожалеют, если россияне уйдут прочь из ПАСЕ, ведь будет очень скучно и не останется вопросов для обсуждения.

В то же время главные пассажи крупных европейских либеральных демократий относительно отношения к России, ее места в Совете Европы и ПАСЕ остаются без изменений.

Это необходимость продолжения диалога ради защиты прав самих российских граждан. Ведь, если раздражать правящий режим в Кремле, то Россия вообще может отказаться от участия в организации, а россияне останутся без защиты Европейского суда по правам человека.

Основываясь на таких принципах, ПАСЕ таки подтвердила полномочия делегации РФ на этой зимней сессии. Из 11 предложенных поправок, авторами которых преимущественно выступали украинские делегаты при поддержке дружественных стран Балтии, Грузии, представителей Северной Европы прошла только одна, но весьма принципиальная. Ассамблея отдельно отметила, что подтверждение полномочий российской делегации никоим образом не означает признание аннексии Россией украинского Крыма.

Решение ратифицировать мандаты делегатов от РФ было ожидаемым и стало очередным подтверждением институционального и ценностного кризиса Совета Европы, в который, кроме западных стран, входят Россия, Армения, Сербия и др.

Эти деструктивные процессы являются следствием нежелания осознать и признать уровень угрозы, исходящей от агрессора, попытки умиротворить хозяина Кремля, продолжать с ним отношения – так, будто ничего не произошло.

И если в форматах Евросоюза и НАТО принципиальное отношение к агрессивной России воплощается через экономические санкции, отмену или ограничение стратегического сотрудничества во многих важных сферах, то Совет Европы здесь очевидно продолжает ослаблять свои позиции.

Андрей Лавренюк, Страсбург

Первое фото: Nicolas Elsaesser / Council of Europe

По материалам: Укринформ