Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из Офиса Президента

Ермак объяснил, почему Татарова не увольняют из Офиса Президента

31.01.2021 12:59

Укринформ

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что обвинения в адрес его заместителя Олега Татарова, являющегося фигурантом расследования о квартирах для Нацгвардии, не имеют никакого отношения к его нынешней работе в ОП, поскольку являются событиями 4-летней давности

Об этом, передает Укринформ, Андрей Ермак рассказал в интервью журналу НВ.

«Прозвучавшие обвинения имеют 4-летнюю давность и не имеют никакой связи с деятельностью господина Татарова в ОП», – пояснил глава Офиса президента.

Ермак заверил, что Татаров был назначен на должность в ОП не по рекомендации Андрея Портнова, как утверждают некоторые СМИ: «Это точно не была рекомендация Андрея Портнова».

«У меня есть кадровый департамент, который подбирает людей, периодически предлагает кандидатуры, проводит собеседования. На тот момент, когда мы открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование, и профессиональный уровень этого человека (Татарова – ред.) нас устроил. Это стало основанием для принятия решения », – пояснил Ермак.

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В то же время Ермак отметил, что ни при одном Президенте Украины ранее был бы «немыслимым» резонанс, который получило дело Татарова – как и тот факт, что фигурантом может быть даже сотрудник Офиса президента.

По словам главы ОП, это свидетельствует «о стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции».

«В настоящее время нет никаких препятствий. Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, – есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалась в суде. С другой стороны, согласитесь, мы живем в таком информационном поле, что обвинить можно любого человека », – добавил Ермак.

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Он также опроверг предположения некоторых СМИ, что Офис президента вроде коммуницировал относительно дела Татарова с генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая сменила прокуроров по его делу.

Как сообщал Укринформ, 1 декабря редактор интернет-издания "Цензор.net" Юрий Бутусов в Фейсбуке сообщил, что бывший народный депутат и бывший руководитель "Укрстроя" Максим Микитась дал обличительные показания на Татарова по делу о махинациях с квартирами для Нацгвардии.

По словам журналиста, Микитась сообщил следствию, что Татаров во время работы в "Укрбуде" якобы подкупил эксперта МВД, чтобы тот фальсифицировал экспертизу в пользу компании.

Сам Татаров отрицает свою причастность к преступлениям. Его адвокат Александр Кузьменко сообщил, что уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из жилых комплексов Киева.

В НАБУ сообщили, что Офис Генерального прокурора поздно вечером 23 декабря изменил подследственность дела заместителя председателя Офиса Президента Татарова, забрав ее у Национального антикоррупционного бюро и передав Службе безопасности.

15 января НАБУ распространило информацию, что Высший антикоррупционный суд принял решение, согласно которому уголовное производство в отношении заместителя руководителя Офиса Президента должно быть возвращено в Национальное антикоррупционное бюро для дальнейшего расследования.

29 января НАБУ заявило, что Офис генпрокурора хочет вывести «дело Татарова» из их подследственности.

В свою очередь Татаров опроверг информацию о том, что уголовное производство в отношении него передано из СБУ в НАБУ.

По материалам: Укринформ