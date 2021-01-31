Дубинский решил выяснить, сколько коллег хотят его исключения из «Слуги народа»

Дубинский решил выяснить, сколько коллег хотят его исключения из «Слуги народа»

Письмо

31.01.2021 13:17

Укринформ

Народный депутат Александр Дубинский объявил, что проводит параллельный подсчет голосов депутатов от "Слуги народа" за его исключение из фракции.

Об этом, сообщает Укринформ, Дубинский написал в своем Телеграмм-канале.

Депутат также опубликовал своё письмо к народным депутатам из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

"Запускаю процедуру параллельного подсчета голосов депутатов СН по моему исключению из фракции <…> Ещё раз для всех повторяю – это не мой персональный вопрос. Это вопрос субъектности нашей страны и ее власти, избранной украинским народом. Соответствующие письма отправлены всем депутатам фракции Слуга народа через электронную почту и систему СЕДО", – сообщил Дубинский.

В своем следующем посте политик объяснил, почему он решил провести параллельный подсчет голосов депутатов, проголосовавших за его исключение из фракции "Слуга народа": "Уважаемые друзья, в связи с большим количеством сообщений от коллег, которые высказывают свою поддержку, хочу прояснить, зачем мы с юридической командой организовали параллельный подсчёт голосов: А) для того, чтобы поимённо знать тех депутатов, которые не нарушили присягу на верность украинскому народу и вопреки всему защищают Президента от аферистов соросят-пинчучат Б) чтобы получить от остальных чёткий ответ о том, за что народного депутата, избранного гражданами Украины по мажоритарному округу, пытаются исключить из фракции «Слуга Народа»".

29 января заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила журналистам, что среди народных депутатов от "Слуги народа" через мобильное приложение еще идет голосование относительно решения, которое фракция должна принять в отношении своего коллеги Александра Дубинского, который попал под санкции США. По словам Кравчук, по состоянию на 29 января, проголосовали 60% депутатов фракции.

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Депутат отметила, что члены фракции выбирают из трех вариантов, какое решение принять в отношении Дубинского: исключить из фракции, освободить от должности заместителя председателя Кометита ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики или поддержать.

Как сообщал Укринформ, 11 января Офис контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввел дополнительные санкции против семерых физических лиц и четырех организаций, которые являются частью «российской сети зарубежного влияния», связанной с Андреем Деркачем.

Санкции США введены против бывших украинских правительственных чиновников Константина Кулика, Александра Онищенко, Андрея Телиженко, а также действующего народного депутата Александра Дубинского, который обнародовал так называемые пленки Деркача.

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Сам Дубинский заявил, что не планирует выходить из фракции "Слуга народа".

Кроме того, в «черный список» попали люди, которые работали в команде Деркача, – Петр Журавель, Дмитрий Ковальчук и Антон Симоненко. Ограничения введены также против медиакомпаний NabuLeaks, Era-Media TOV, Only News и Skeptik TOV.

Народный депутат Андрей Деркач в мае 2020 г. обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о якобы влиянии бывшего вице-президента США Джо Байдена на пятого Президента Украины Петра Порошенко. Это записи, датированные 2015-2016 годами. По словам Деркача, «пленки» он получил от журналистов-расследователей, а запись разговоров делал лично Порошенко.

10 сентября Министерство финансов США ввело санкции против Андрея Деркача. Согласно сообщению министерства, он является одним из четырех лиц, санкции против которых вводят за вмешательство в избирательный процесс в США.

По материалам: Укринформ