Политика

Зеленский подписал указ о госохране ГБР

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Зеленский подписал указ о госохране ГБР

Зеленский подписал указ о госохране ГБР

29.01.2021 21:00

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о госохране Государственного бюро расследований.

Текст документа обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве", – говорится в указе.

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Осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих территорий поручено Управлению государственной охраны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: Укринформ

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