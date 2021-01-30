Зеленский подписал указ о госохране ГБР

29.01.2021 21:00

Укринформ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о госохране Государственного бюро расследований.

Текст документа обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.

"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве", – говорится в указе.

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Осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих территорий поручено Управлению государственной охраны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По материалам: Укринформ