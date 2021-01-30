Зеленский подписал указ о госохране ГБР
Зеленский подписал указ о госохране ГБР
29.01.2021 21:00
Укринформ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о госохране Государственного бюро расследований.
Текст документа обнародован на сайте главы государства, передает Укринформ.
"Определить важным государственным объектом, подлежащим государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15 в городе Киеве", – говорится в указе.
Читайте также: Тупицкий препятствует расследованию, в котором он является подозреваемым – ГБР
Осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих территорий поручено Управлению государственной охраны Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
По материалам: Укринформ