Зеленский обновил состав Национального совета реформ

29.01.2021 17:34

Укринформ

Президент Владимир Зеленский ввел в состав членов Национального совета реформ заместителей руководителя своего Офиса Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, председателя Нацбанка Кирилла Шевченко, министров Юлию Лапутину, Романа Лещенко и Сергея Шкарлета.

Соответствующий Указ №34 / 2021 от 29 января опубликован на сайте главы государства, сообщает Укринформ.

Согласно Указу, Президент, в частности, ввел в состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют в его работе по всем вопросам, президента общественной организации «СЕО КЛУБ» Сергея Гайдайчука, заместителей руководителя ОП Игоря Жовкву и Юлию Свириденко, председателя Национального банка Кирилла Шевченко.

Кроме того, в состав членов Национального совета реформ, которые приглашаются для рассмотрения отдельных вопросов, введен первый заместитель министра энергетики Юрий Витренко, министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко и министр образования и науки Сергей Шкарлет.

В то же время Президент вывел из состава совета Сергея Бессараба, Ольгу Буславец, Юлию Ковалив, Любомиру Мандзий, Лану Синичкину, Якова Смолия.

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Национальный совет реформ является специальным консультативно-совещательным органом при Президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций относительно внедрения в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.

Целью деятельности Национального совета реформ является обеспечение внедрения единой, согласованной государственной политики реформ в Украине, налаживание эффективного механизма взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в процессе осуществления реформ с привлечением к сотрудничеству по данным вопросам международного сообщества, внедрения системного подхода к стратегическому планированию, согласования позиций и мониторинга реализации реформ относительно обеспечения устойчивого развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения, достижения европейских стандартов обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

В состав Национального совета реформ входят: Председатель Верховной Рады (с согласия), Премьер-министр, Первый вице-премьер-министр, вице-премьер-министры и другие члены Кабинета Министров, которые возглавляют министерства, – по согласованию с Премьер-министром, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, Руководитель Офиса Президента, председатель Исполнительного комитета реформ и его заместитель, а также с согласия: Председатель Национального банка, председатели комитетов Верховной Рады, четыре представителя от общественных объединений.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ