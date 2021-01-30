Закон о референдуме: Зеленский сказал, чего боятся политики

30.01.2021 10:05

Укринформ

Референдум даст возможность украинцам отсекать то, что не соответствует интересам общества, и выбирать вещи, ради которых должно работать государство.

Как передает Укринформ, об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в Фейсбуке.

"Больше всего на этой неделе поразило, как много страха появилось у некоторых политиков и их «партийных» комментаторов от нашего закона о референдуме. Совсем не у общества, а именно у политиков. Знаете, почему они так боятся референдума? Все банально. Это их ключевой страх перед людьми. Это страх перед неизбежностью тех изменений, которые произошли в 2019 году. Когда очень солидные деятели и деятельницы после десятилетий «царствования» в высоких кабинетах моментально оказались… без власти и влияния", – отметил Зеленский.

По его словам, сейчас "они живут только одной циничной надеждой, что якобы можно отыграться и снова собраться «клубом старых друзей» на печерских холмах, чтобы решать все в государстве для собственной выгоды и не спрашивая у общества".

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По убеждению Президента, если народ имеет реальный инструмент референдума, то такие деятели на самом деле не могут быть уверены ни в чем.

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"Ибо референдум – это институциональное оружие людей, чтобы отсекать то, что не соответствует интересам общества. И выбирать то, ради чего должно работать государство. Мы дали людям настоящую возможность осуществлять решающее влияние на власть. И не на один раз, а навсегда. И воспользоваться этой возможностью народ может в любой момент. Поэтому, друзья-политики, привыкайте. Вам теперь всегда придется учитывать, что последнее слово будет не за вами, а за обществом", – добавил Зеленский.

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Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 26 января приняла закон о «О народовластия через всеукраинский референдум».

Фото: ОП

По материалам: Укринформ