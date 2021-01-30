Украина может рассчитывать на поддержку по ПДЧ в НАТО при президентстве Байдена – эксперт

Украина может рассчитывать на поддержку по ПДЧ в НАТО при президентстве Байдена – эксперт

29.01.2021 15:24

Укринформ

Технических причин непредоставления Североатлантическим альянсом Украине Плана действий относительно членства (ПДЧ) нет. Вопрос блокируется через политические факторы.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укроинформа выразил эксперт по вопросам безопасности и обороны Немецкого фонда Маршалла Соединенных Штатов (г. Брюссель) Брюно Лете.

«Очевидно, что в отношении Украины нет технических причин для неполучения ПДЧ. На сегодняшний день существуют только технические политические факторы, которые могут блокировать это важное решение. Учитывая это начало деятельности на посту президента США Джо Байдена является хорошей новостью для Украины. Ведь он известен как сильный сторонник Украины», – убежден эксперт.

Лете также отметил, что Соединенные Штаты могут рассматривать предоставление Украине ПДЧ и поддержку украинской демократии как сильный сигнал для России.

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При этом он высказал предостережение относительно развития взглядов Германии на вопрос предоставления НАТО Украине Плана действий относительно членства после избрания нового лидера правящей партии Христианско-демократический союз Армина Лашета.

«Обобщая, я наблюдаю все большую и большую поддержку предоставления Украине ПДЧ на всем евроатлантическом пространстве. Сейчас необходимо использовать эту возможность. Для НАТО наступил благоприятный момент принять такое решение», – убежден брюссельский аналитик.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в конце 2020 года объявил о решении провести саммит Альянса в Брюсселе в течение 2021-го. Именно на таких встречах высокого уровня союзники одобряют решение о предоставлении ПДЧ или приглашение присоединиться к НАТО стран-партнеров.

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Как сообщалось, украинский парламент принял в начале декабря 2019 года постановление "О заявлении Верховной Рады Украины "О первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины – приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора".

ВР уполномочила также Председателя Верховной Рады на подписание документов, совместно с Президентом и Премьер-министром, необходимых для подтверждения намерения Украины получить План действий относительно членства в НАТО, а также обратиться к парламентам стран-членов НАТО с призывом способствовать получению Украиной ПДЧ.

Украина 12 июня 2020 года стала участницей программы НАТО «Партнерство расширенных возможностей».

По материалам: Укринформ